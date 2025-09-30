マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月1日～9月14日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 天下君臨～江湖を覇せし者～ sidae(脚色/作画)・Y.H.JANG(原作) LINEマンガ バトル・アクション 2 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 3 部長K Man's story(脚色)・jongteak Jung(作画)・PTJ COMICS(制作) LINEマンガ バトル・アクション 4 怪獣８号 松本直也 集英社 バトル・アクション 5 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 6 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 8 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 9 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 10 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『天下君臨～江湖を覇せし者～』、第2位は『アオアシ』、第3位は『部長K』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 転がる女と恋の沼 芥文絵 祥伝社 恋愛 5 王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！ ～聖女に嵌められた貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します！～ おしばなお , 岡達英茉 , 先崎真琴 講談社 ファンタジー・SF 6 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 7 波うららかに、めおと日和 西香はち 講談社 恋愛 8 むせるくらいの愛をあげる 岩下慶子 講談社 恋愛 9 時を遡った皇后の逆襲結婚 Shin EunYe(原作)・GREEON(脚色/作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 魅力999の令嬢に恋はつらすぎます Go Sun-Young LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップ作品は、20代男性編第1位『天下君臨～江湖を覇せし者～』(sidae(脚色/作画)・Y.H.JANG(原作)/LINEマンガ)。9月2日より連載を開始し、現在44話まで掲載されています。

左手には正派の象徴である君子剣を、右手には天魔神教の象徴である地獄刀を持つ謎の青年・赤利乾。多彩な才能と圧倒的な武功を隠し持ち、｢江湖制覇｣を企むこの青年は一体何者なのか……? 1話のコメントでは「導入の雰囲気すごくいいですね」「古参アピールしておかないとこれは神作品になると思うので」とストーリーに引き込まれる方や、「始まり方が漫画というよりアートですね、すごい画力」「三角笠に当たって弾ける水飛沫の描写 作画が神ってる それだけで期待できる」と漫画の美麗さに注目するコメントが集まっています。

また、同じくLINEマンガの連載作品『剣無極～時を遡りし者～』『転生天魔』を手掛けるY.H.JANGが原作を担当していることから、「『剣無極』『転生天魔』どっちも安定した面白さなのでこれも期待出来る」「最高の出だし! 『剣無極』の人の新作って広告見て駆けつけた! 面白そう!!」と期待の声も寄せられました。

『天下君臨～江湖を覇せし者～』は毎週火曜日更新、スタートしたばかりの作品なので、一気に読んで追いつくのも楽しそうです。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。