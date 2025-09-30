マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月1日～9月14日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|天下君臨～江湖を覇せし者～
|sidae(脚色/作画)・Y.H.JANG(原作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|2
|アオアシ
|小林有吾
|小学館
|スポーツ
|3
|部長K
|Man's story(脚色)・jongteak Jung(作画)・PTJ COMICS(制作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|4
|怪獣８号
|松本直也
|集英社
|バトル・アクション
|5
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|6
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|7
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|8
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|9
|ナノ魔神
|画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|外見至上主義
|T.Jun
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『天下君臨～江湖を覇せし者～』、第2位は『アオアシ』、第3位は『部長K』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|よくある令嬢転生だと思ったのに
|lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|転がる女と恋の沼
|芥文絵
|祥伝社
|恋愛
|5
|王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！ ～聖女に嵌められた貧乏令嬢、二度目は串刺し回避します！～
|おしばなお , 岡達英茉 , 先崎真琴
|講談社
|ファンタジー・SF
|6
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|7
|波うららかに、めおと日和
|西香はち
|講談社
|恋愛
|8
|むせるくらいの愛をあげる
|岩下慶子
|講談社
|恋愛
|9
|時を遡った皇后の逆襲結婚
|Shin EunYe(原作)・GREEON(脚色/作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|魅力999の令嬢に恋はつらすぎます
|Go Sun-Young
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『よくある令嬢転生だと思ったのに』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップ作品は、20代男性編第1位『天下君臨～江湖を覇せし者～』(sidae(脚色/作画)・Y.H.JANG(原作)/LINEマンガ)。9月2日より連載を開始し、現在44話まで掲載されています。
左手には正派の象徴である君子剣を、右手には天魔神教の象徴である地獄刀を持つ謎の青年・赤利乾。多彩な才能と圧倒的な武功を隠し持ち、｢江湖制覇｣を企むこの青年は一体何者なのか……? 1話のコメントでは「導入の雰囲気すごくいいですね」「古参アピールしておかないとこれは神作品になると思うので」とストーリーに引き込まれる方や、「始まり方が漫画というよりアートですね、すごい画力」「三角笠に当たって弾ける水飛沫の描写 作画が神ってる それだけで期待できる」と漫画の美麗さに注目するコメントが集まっています。
また、同じくLINEマンガの連載作品『剣無極～時を遡りし者～』『転生天魔』を手掛けるY.H.JANGが原作を担当していることから、「『剣無極』『転生天魔』どっちも安定した面白さなのでこれも期待出来る」「最高の出だし! 『剣無極』の人の新作って広告見て駆けつけた! 面白そう!!」と期待の声も寄せられました。
『天下君臨～江湖を覇せし者～』は毎週火曜日更新、スタートしたばかりの作品なので、一気に読んで追いつくのも楽しそうです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。