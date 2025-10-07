“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。4年ぶり4回目の決勝進出を決めたお笑いコンビ・うるとらブギーズ(佐々木崇博、八木崇)に、決勝進出の喜びや決勝への意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。

佐々木:8組目だったので割と諦めモードで、半分ぐらい呼ばれたときから「もうないかも」って。8組目で呼ばれたので、安心というか、ほかでは味わったことがない衝撃があり、毛穴が全部開く感じでした。

八木:『キングオブコント』(決勝)に2019年、2020年、2021年と出させてもらって、そこから勝てなくなって。初めて行ってめちゃくちゃ衝撃があった2019年のときを思い出しました。

佐々木:2回目からコロナ禍で、(決勝進出者の)発表がみんな集まってではなく、マネージャーさんに個室で発表されていたので、初年度を思い出したんじゃないかなと。

八木:絶対そうだ! 2019と今年がステージで呼ばれるという、シチュエーションが一緒で思い出しただけでした(笑)

――お二人で喜び合いましたか?

佐々木:軽く握手をしたり、「ありがとう」と言いました。

――4年ぶりに決勝に帰ってこられたというのは、この1年間、どんなところがよかったなと思いますか?

佐々木:八木さんがネタを書いてくれているんですけど、決勝に行くことを最優先に考えていたのかなと思いました。

八木:勝てない年が続いたので。以前は(ネタを)けっこう量産していたというか、とりあえずできたからやろうという感じでしたが、今年は「これじゃ勝てない!」って、新ネタを下ろすのも厳選していて、ぎゅうぎゅうに詰めた弁当みたいな、空白がないように詰めた掛け合いを多くした感じがあります。

――詰めた方が賞レース向きだと?

八木:そう思いました。僕らは3度決勝に出させてもらったので、僕らと戦っているというか、2019年に準優勝させてもらっていろんな方に褒められて、そこを超えるのがすごくきつかったです。次の年も次の年も成績を残せなかったので、そこを意識しました。

――決勝に行けなかった時期はどのように過ごされていましたか?

佐々木:難しいモードに入っていて、もう行けないのかなって不安になりかけていたりしました。迷走していたかもしれません。

――そこからどう抜け出せたのでしょうか。

八木:まだ抜け出せているかどうかはわからないです。

佐々木:でも、(今回決勝に)行けたということは、抜け出せたということでは、と思っています。

――今年は2019年のときの自分たちを超えられたなという手応えを感じられていますか?

八木:自分的にはあるかなと。技術をもう一個上に上げないといけないと思って、上げてきたという感じです。

佐々木:それは感じました。ネタの突き詰め方が、上限を決めずにやっている感じで、僕はそこに必死についていく感じで。

――技術を上げたというのは、演出や演技力を上げたということでしょうか。

八木:そうですね。あと、他の方がやってないようなことをやらないとなと思いました。