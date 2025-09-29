シャトレーゼは、ハロウィン気分を盛り上げるおばけや黒ねこをイメージしたケーキに、秋の味覚を使用した商品など「ハロウィンスイーツ」を、全国のシャトレーゼにて 10月31日まで数量限定で発売する。

ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション

「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」(3,240円)は、魔女の帽子をかぶったネコちゃんをイメージした、かわいいけれど本格的な味わいのデコレーションケーキ。

ココアスポンジと口溶けの良いチョコムース、シリアル入りチョコレートで作ったドームケーキに、チョコレートを飾り付け、ネコちゃんの顔に仕上げた。下の層に入っている甘酸っぱいダイス苺が味のアクセントになっている。

ハロウィン アソートデコレーション

「ハロウィン アソートデコレーション」(4,212円)は、８種類のケーキをアソートにした、一台で様々なフレーバーのケーキを楽しめるデコレーションケーキ。苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた。

このほかホールケーキでは、「ハロウィン かわいいオバケのデコレーション」(3,240円)が発売される。

ハロウィン 黒ねこ

「ハロウィン 黒ねこ」(464円)は、チョコチップを入れたカスタード入りホイップクリームの上に、甘酸っぱいダイス苺入りの少し甘めなチョコレートムースをのせ、チョコレートの濃厚感を満喫できるグラサージュ・ショコラをかけ、かわいらしい⿊ねこに仕上げたケーキ。見た目もかわいく、子供にもおすすめという。

このほか小物ケーキでは、「ハロウィン パンプキンモンスター」(464円)、「ハロウィン 魅惑の魔女りんごケーキ」(464円)、「ハロウィン うみたて卵プリンのアラモード」(432円)が発売される。