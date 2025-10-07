Uber Japanは10月9日～12日、横浜カントリークラブで開催される「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」において、Official SupplierとしてUberの配車サービスを提供する。

「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」は、アジアで開催される唯一のPGA TOUR公式大会のひとつ。Uber 同社は、Official Supplierとして、大会会場となる横浜カントリークラブまでの移動をサポートし、来場者に快適かつ安心な移動体験を提供する。よりスムーズな乗車体験を実現するため、会場内にはUber専用の配車レーンを設置する。

大会に先立ち、「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」仕様のラッピングタクシーも走行する。期間中は、横浜カントリークラブ発着の配車において、プロモーションコード「PGA25UBER」」を入力すると、最大1,000円オフでUber Taxiが乗車できる。

また、来場者だけでなく、選手や関係者の宿泊施設から練習会場への移動、試合後・練習後のプライベートな移動シーンにおいても円滑な交通手段を提供する。