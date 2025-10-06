バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、バンダイナムコグループ最大規模のオンラインショッピングイベント『PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025』(以下、「プレバンフェス2025」)を10月6日11時よりオンライン開催している。

「プレバンフェス2025」の楽しみ方は「スキポイント」を集める

「プレバンフェス2025」では、特設サイトに表示される「スキポイント」を集めることができる。スキポイントは、「(1)スキを語る・投票する」、「(2)動画を見る」、「(3)お買い物をする」などで集めることができ、スキポイントが貯まると抽選に参加が可能となる。

■「(1)スキを語る・投票する」：FANS SUMMIT―スキに共感する場所―

日替わりで展開するテーマに対して投票・投稿などのアクションができる企画を実施。寄せられた内容は配信番組などで紹介される。

■「(2)動画を見る」：「映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』公開記念 あかりGeneration プレバンスペシャル☆」

2025年10月10日に公開される映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』の公開を記念して、『「アイカツ！」あかりGeneration プレミアムレアドレス大投票』を実施。結果発表はアイカツアカデミー！配信部がMCを担当する生配信番組で発表する。番組内では結果発表に加え、映画記念商品の紹介や大空あかり・真中らぁらからのメッセージ動画、さらにスペシャルステージも行う。

「アイカツ！」あかりGeneration プレミアムレアドレス大投票】

- 投票期間：10月6日11:00～10月8日17:59

- 結果発表：「映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』公開記念 あかりGeneration プレバンスペシャル☆」

- 配信日時：10月11日(土)18:30～19:59

- 配信場所： YouTube バンダイ公式チャンネル

- MC：アイカツアカデミー！配信部 姫乃みえる・真未夢メエ・和央パリン・凛堂たいむ

「(3)お買い物をする」：送料0円キャンペーン

「プレミアムバンダイ」で商品を1,500円(税込)以上購入すると、送料が無料となる期間限定のキャンペーンを展開。送料無料期間は10月10日13:00～10月13日23:59。※送料0円キャンペーンの注意事項などは、特設サイトにて確認。

「プレバンフェス2025」で実施するコンテンツや注目商品など、「プレバンフェス2025」のすべての内容は、YouTube BANDAI SPIRITS 公式チャンネルにて動画で紹介している。

