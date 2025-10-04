バンダイスピリッツは、『Gのレコンギスタ』より「HG 1/144 G-セルフ(大気圏用パック&宇宙用パック)(劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.)」(6,050円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

『Gのレコンギスタ』より、大気圏用パックと宇宙用パックの2アイテムがセットになって登場。2種バックパックの組み換えにより、戦域自在のオールインワンセットとなっている。素体は劇場版Ver.のG-セルフが同梱されている。

「G-セルフ 大気圏用パック装備型」を再現可能。大気圏用パックが可動することで劇中再現のポージングも可能となっている。最新造形の劇場版Ver.の本体を使用。広い可動域で劇中アクションが決まる。

バックパックの組み換えにより「G-セルフ 宇宙用パック装備型」へ換装可能。豊富な武装で様々なポージングが可能で、本アイテム仕様のアクションベース7使用。

付属武装は、大気圏用パック／宇宙用パック／ビーム・ライフル(アメリア製)／ビーム・ライフル(トワサンガ製)／ビーム・サーベル×2／シールド(アメリア製)／シールド(トワサンガ製)／コア・ファイター。付属品は、アクションベース７／ハンドパーツ一式。

(C)創通・サンライズ