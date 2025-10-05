2024年に自動車の運転免許を返納した、マジシャンのMr.マリック。最近はタクシーの利用頻度が上がり、配車アプリサービスも便利に利用しているという。車を運転しなくなった現在の生活と、昔と変わらぬ姿で“ハンドパワー”を披露できる秘密とは。本人に直撃した――。

きっかけは孫の一言「危ない!!」

「ハンドパワーです!」「きてます!」といったフレーズで一世を風靡した、Mr.マリック。現在76歳を迎えているが、マジシャンとしてはいまなお現役。いまも時代の先端を行く“超魔術師”として、観客に驚きを届けている。

そんなMr.マリックだが、自動車の運転免許を返納したことが、2024年に話題に上った。そのきっかけは、孫の一言にあったという。

「ちょうど免許更新だったんですよ。でもそのちょっと前、車を駐車場に入れようとしたら、孫に後ろの席から“危ない!!”って言われたことがあって、ずっと頭の中に残っていました。最初は免許を更新するつもりで順番待ちをしていたんですが、ふと免許返納を促すポスターが目に入りまして。そうしたら係の人が“どうされましたか?”と声をかけてくれたので、孫の言葉を改めて考えて、“返納しようかなと思っている”と話したんです」(Mr.マリック、以下同)

声をかけられたMr.マリックは、そのまま免許返納の受付へ。孫のエピソードを聞いた係の人からも「ぜひ返納してください」と促され、手続きを行った。「75歳だから返納したわけではなく、孫の声、更新のタイミング、ポスターが目に入ったこと、係の方の声がけ、すべてがうまく重なって、返すときが来たのかなと思いました」と振り返る。

返納後はUberタクシー配車アプリを活用

それから、移動手段は主にタクシーになった。もともと地方のマジックショーに呼ばれたときはよくタクシーを利用していたそうだが、現在は身近な場所でもUberのタクシー配車アプリを積極的に利用しており、改めてタクシーの便利さを実感しているそうだ。

「昔はそんな便利な乗り物じゃなかったです。道で手を挙げて止めて、いつ拾えるかわからないからヒヤヒヤしながら待っていました。でもいまはアプリから配車できるようになったり、自宅まで来てくれるようになったりして、タクシーがすごく身近になりました。当時から近距離でも対応していただきましたが、今では距離にかかわらず“ありがとうございます”と迎えて協力していただきますね」

さらに支払い方法の変化について言及し、返納してもなんの不自由もないと語る。

「昔はおつりがめちゃくちゃややこしかったです。細かいお金を用意しなければならなくて、チップを渡すと偉そうに見えるし、少額のおつりだと“もういいです”と言うのが習慣みたいなところがあって、運転手と乗客の間にだけ特別な空気感があった感じがします。それがいまやキャッシュレス決済だけで料金が支払えるようになりました」