バンダイは、『仮面ライダー剣』より「CSＭワイルドスラッシャー」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月19日 16時より予約受付開始。2026年3月発送予定。

「CSＭワイルドスラッシャー」は、『仮面ライダー剣』に登場する仮面ライダーワイルドカリスの武器アイテム「ワイルドスラッシャー」を大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化したアイテム。

2024年12月発売の「CSMカリスラウザー&カリスアロー」に含まれるカリスアローと合体し、醒弓モードの再現が可能です。本商品には、左右のワイルドスラッシャーに加え、プラスチック製のラウズカード（ワイルド）が付属する。

ワイルドスラッシャー単体では、ボタンの操作により斬撃音の発動が可能。セリフモードも搭載しており、斬撃音に相川始（演：森本亮治）の掛け声が付加される。またボタン長押しでワイルドスラッシャーを取り出す音や変形・合体させる音などの効果音も発動可能だ。

さらに別売りのCSMカリスアローと合体し、醒弓モードの再現が可能。もともと長大なカリスアローがさらに拡張され、圧倒的なボリューム感を誇ります。合体により、CSMカリスアロー側の音声も変化。ワイルドカリスの必殺技が発動可能となります。劇中同様、合体時には「ワイルド」のラウズカード出現音が発動。付属のカードをワイルドスラッシャーにラウズすることで、読み上げ音が発動する。また付属の「ワイルド」のラウズカードは別売りのCSMカリスラウザーでも読み取りが可能で、専用の読み上げ音が発動する。

セット内容は、ワイルドスラッシャー（R/電子ギミックなし）、ワイルドスラッシャー（L/電子ギミックあり）、ラウズカード（ワイルド）。

(C)石森プロ・東映