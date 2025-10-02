元純烈でタレント・俳優の小田井涼平と妻で映画コメンテーターのLiLiCoが2日、都内で行われた映画『ローズ家～崖っぷちの夫婦～』(10月24日公開)の公開前トークイベントに登壇した。

イベントで仲良く夫婦トークを繰り広げた2人。お互いの好きなところを10個挙げ、小田井の回答の中に「笑顔と寝顔が可愛いところ」というものもあった。

小田井は「寝顔めちゃくちゃかわいい」と言い、「夫婦寝室が一緒になっているんですけど、だいたい僕の方が遅くまで起きていることが圧倒的に多くて、(LiLiCoが先に)寝ているんです。喉を大事にしているのでマスクをつけて寝ている。うちの奥さんテレビを消して寝られなくて、つけてあるんです」と状況を説明。

小田井がテレビを見ていて、チャンネルを変えて大きな音が出たときなどにLiLiCoが反応することがあるそうで、「寝ていてもビクッて反応するのがかわいい」とのろけた。

また、「寝ているときにちょいちょいイタズラする」と告白。眉間のあたりに、触らない程度に指を近づけてみたら、「めっちゃ(手で)はじかれたんです」と反応を明かし、「第六感はほんまに持っている」と話していた。

本作は、ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いたブラック・コメディとして世界的大ヒットを記録した『ローズ家の戦争』を再映画化したもの。運命の出会いから10年、将来有望な双子にも恵まれ、楽しい結婚生活を送っていた建築家のテオ(ベネディクト・カンバーバッチ)とシェフのアイビー(オリヴィア・コールマン)は、テオの失業を機に夫婦の立場が大逆転。すれ違いが増え、夫婦喧嘩は周囲を巻き込みながらヒートアップしていき、ついには命懸けの展開に。ローズ夫婦の行き着く先は、離婚か、それとも――?