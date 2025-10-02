元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で9月30日に公開された動画に出演。巨人・田中将大が日米通算200勝を達成した試合を振り返った。

田中将大

バッテリーを組んだ小林誠司にも賛辞

9月30日の中日戦で史上4人目の日米通算200勝を達成した田中。高木氏はその偉業を祝しつつ、「ここ数試合を見ていると、達成も間近かなというふうには思ってたんだよね。ゲームをしっかり作ってるし、流れがちょっと悪いだけで。援護点もあるし、流れ的にはいいなと思ってたんだけど、今日達成しましたね」と振り返った。

また、高木氏は「今日の試合は、岸田と組ますのかなと思ったら、小林を持ってきた。最近の試合で、初回の失点が多くてね。だから、ベテランの小林を持ってきたのかなというふうに思うけど」と、バッテリーを組んだ小林誠司に言及。

そして、「やっぱり小林っていうキャッチャーは冷静だわ。これが使えると思ったら、徹底してそれでいくし、このバッターにはこっちでっていうのが徹底されてるし、いいキャッチャーだなと思って。マー君(の力)を引き出したなと思って」と賛辞を贈っていた。