阪神、広島と引き分け

先発投手：阪神は村上　頌樹が7回1失点の好投、広島のＦ・ターノックは6回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：広島が1点を追加 1回裏：阪神が1点を追加 8回裏：阪神が1点を追加。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 23 16 7 0 .696 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 22 12 10 0 .545 3
4 DeNA 21 11 10 0 .524 4
5 広島 20 7 13 0 .350 7
6 中日 22 5 17 0 .227 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 23 14 9 0 .609 -
2 ソフトバンク 23 13 10 0 .565 1
3 楽天 23 12 10 1 .545 1
4 日本ハム 24 11 13 0 .458 3
5 西武 24 10 13 1 .435 4
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 5