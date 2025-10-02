「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.10.02 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 0
阪神 1 0 3 0 2 0 0 6 7 0
    9番 橋本 星哉 セカンドゴロ 1アウト

    代打：清水 昇 に代わって 9番 橋本 星哉

    投手交代：ピッチャー 村上 頌樹 に代わって 9番 畠 世周

    守備交代：ファースト 代打 原口 文仁 に代わって 4番 原口 文仁

    4番 原口 文仁 センターフライ 3アウト

    投手交代：ピッチャー 木澤 尚文 に代わって 9番 清水 昇

    代打：大山 悠輔 に代わって 4番 原口 文仁

    3番 佐藤 輝明 ライトヒット ランナー：1塁

    2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト

    1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト

    守備交代：セカンド 北村 恵吾 に代わって 5番 赤羽 由紘

    守備交代：ファースト 代走 赤羽 由紘 に代わって 6番 北村 恵吾

    投手交代：ピッチャー 田口 麗斗 に代わって 9番 木澤 尚文

    守備交代：サード 代走 西村 瑠伊斗 に代わって 4番 西村 瑠伊斗

    8番 古賀 優大 ライトファウルフライ 3アウト

    7番 太田 賢吾 ショートフライ 2アウト

    6番 北村 恵吾 ライトフライ 1アウト ランナー：3塁

    代走：2塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 5番 赤羽 由紘

    ヤ2-6阪

    5番 Ｊ・オスナ ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-6 阪 ランナー：2塁

    代走：2塁ランナー 村上 宗隆 に代わって 4番 西村 瑠伊斗

    4番 村上 宗隆 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

  • OUT

    3番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ ヤ 1-6 阪

    2番 中野 拓夢 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

    1番 近本 光司 ショートフライ 1アウト

    9番 青柳 晃洋 見逃し三振 3アウト

    8番 古賀 優大 センターヒット ランナー：1塁

    7番 太田 賢吾 空振り三振 2アウト

    6番 北村 恵吾 レフトフライ 1アウト

    9番 村上 頌樹 見逃し三振 3アウト

    8番 坂本 誠志郎 ライトフライ 2アウト

    7番 小幡 竜平 センターフライ 1アウト

    5番 Ｊ・オスナ センターフライ 3アウト

    ヤ1-4阪

    4番 村上 宗隆 ライトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-4 阪

    3番 内山 壮真 セカンドゴロ 2アウト

    2番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト

    6番 髙寺 望夢 サードフライ 3アウト

    ヤ0-4阪

    5番 前川 右京 右中間ホームラン 阪神得点！ ヤ 0-4 阪

    4番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁

    3番 佐藤 輝明 ピッチャーヒット ランナー：1塁

    2番 中野 拓夢 セカンドライナー 2アウト

    1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト

    1番 岩田 幸宏 ファーストゴロ 3アウト

    9番 青柳 晃洋 見逃し三振 2アウト

    8番 古賀 優大 センターフライ 1アウト

    9番 村上 頌樹 ショートゴロ 3アウト

    8番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト

    7番 小幡 竜平 ライトフライ 1アウト

    7番 太田 賢吾 レフトフライ 3アウト

    6番 北村 恵吾 セカンドフライ 2アウト

    5番 Ｊ・オスナ 空振り三振 1アウト

    6番 髙寺 望夢 センターフライ 3アウト

    5番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、3塁

    4番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁

    ヤ0-1阪

    3番 佐藤 輝明 レフト犠牲フライ 阪神得点！ ヤ 0-1 阪 2アウト

    2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁

    1番 近本 光司 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

    4番 村上 宗隆 空振り三振 3アウト

    3番 内山 壮真 レフトフライ 2アウト

    2番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト