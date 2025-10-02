「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
9番 橋本 星哉 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
代打：清水 昇 に代わって 9番 橋本 星哉
-
OUT
投手交代：ピッチャー 村上 頌樹 に代わって 9番 畠 世周
-
OUT
守備交代：ファースト 代打 原口 文仁 に代わって 4番 原口 文仁
-
OUT
4番 原口 文仁 センターフライ 3アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 木澤 尚文 に代わって 9番 清水 昇
-
OUT
代打：大山 悠輔 に代わって 4番 原口 文仁
-
OUT
3番 佐藤 輝明 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト
-
OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：セカンド 北村 恵吾 に代わって 5番 赤羽 由紘
-
OUT
守備交代：ファースト 代走 赤羽 由紘 に代わって 6番 北村 恵吾
-
OUT
投手交代：ピッチャー 田口 麗斗 に代わって 9番 木澤 尚文
-
OUT
守備交代：サード 代走 西村 瑠伊斗 に代わって 4番 西村 瑠伊斗
-
OUT
8番 古賀 優大 ライトファウルフライ 3アウト
-
OUT
7番 太田 賢吾 ショートフライ 2アウト
-
OUT
6番 北村 恵吾 ライトフライ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
代走：2塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 5番 赤羽 由紘
-
OUT
ヤ2-6阪
5番 Ｊ・オスナ ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-6 阪 ランナー：2塁
-
OUT
代走：2塁ランナー 村上 宗隆 に代わって 4番 西村 瑠伊斗
-
OUT
4番 村上 宗隆 センターツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
9番 村上 頌樹 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
7番 小幡 竜平 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 内山 壮真 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
1番 岩田 幸宏 見逃し三振 1アウト
-
OUT
守備交代：ライト 代打 森下 翔太 に代わって 6番 森下 翔太
-
OUT
6番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
-
OUT
代打：髙寺 望夢 に代わって 6番 森下 翔太
-
OUT
5番 前川 右京 ショートフライ 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 青柳 晃洋 に代わって 9番 田口 麗斗
-
OUT
4番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
ヤ1-6阪
3番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ ヤ 1-6 阪
-
OUT
2番 中野 拓夢 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
1番 近本 光司 ショートフライ 1アウト
-
OUT
9番 青柳 晃洋 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 古賀 優大 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 太田 賢吾 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 北村 恵吾 レフトフライ 1アウト
-
OUT
9番 村上 頌樹 見逃し三振 3アウト
-
OUT
8番 坂本 誠志郎 ライトフライ 2アウト
-
OUT
7番 小幡 竜平 センターフライ 1アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ センターフライ 3アウト
-
OUT
ヤ1-4阪
4番 村上 宗隆 ライトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-4 阪
-
OUT
3番 内山 壮真 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 髙寺 望夢 サードフライ 3アウト
-
OUT
ヤ0-4阪
5番 前川 右京 右中間ホームラン 阪神得点！ ヤ 0-4 阪
-
OUT
4番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 佐藤 輝明 ピッチャーヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドライナー 2アウト
-
OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 岩田 幸宏 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
9番 青柳 晃洋 見逃し三振 2アウト
-
OUT
8番 古賀 優大 センターフライ 1アウト
-
OUT
9番 村上 頌樹 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
8番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
-
OUT
7番 小幡 竜平 ライトフライ 1アウト
-
OUT
7番 太田 賢吾 レフトフライ 3アウト
-
OUT
6番 北村 恵吾 セカンドフライ 2アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 髙寺 望夢 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
4番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
ヤ0-1阪
3番 佐藤 輝明 レフト犠牲フライ 阪神得点！ ヤ 0-1 阪 2アウト
-
OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1番 近本 光司 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
4番 村上 宗隆 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 内山 壮真 レフトフライ 2アウト
-
OUT
2番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 1アウト