ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」(全5種/1回500円)を9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

「Shaky! サンリオキャラクターズコーヒーカップ -Dot-」(全5種)

「Shaky! サンリオキャラクターズコーヒーカップ -Dot-」(全5種)は、2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-」の第2弾。ポムポムプリンやマイメロディなど新しいキャラクターがラインアップに加わり、コーヒーカップの柄がドットになった「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」が登場する。

アイスクリームやポップコーンなどを持ったキャラクターたちがコーヒーカップに乗って、ブルブルゆれる様子を楽しめるユニークなアイテムだ。キャラクターたちをコーヒーカップから取り外し、別のカラーやデザインカップに変えて、お好きな組みあわせにすることができる。

第1弾の「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Stripe-」と組みあわせたり、「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」のシリーズと一緒に並べたりして、小さな遊園地のようにディスプレイするのもおすすめだ。

ポムポムプリン

マイメロディ

シナモロール

リトルツインスターズ ララ

リトルツインスターズ キキ

キャラクターは取り外し可能

「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」(全5種)は9月中旬より順次発売。価格は1回500円。対象年齢は15歳以上。サイズは約35～55mm。素材はPVC・ステンレス。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250