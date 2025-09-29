NTT西日本 島根支店、地域創生Coデザイン研究所、テクノプロジェクト、namikaze communitiesはこのほど、4者によるコンソーシアムとして総務省令和6年度補正予算「地域社会DX推進パッケージ事業(推進体制構築支援)」に採択されたことを発表した。

同事業は、島根県における産官学民が連携した地域DX推進に向けた伴走支援を実施するもの。

地域DX推進は、昨年度に採択された総務省令和5年度補正予算「地域デジタル基盤活用推進事業(推進体制構築支援)」にて構築した。

今年度は、産官学民連携のDX推進体制における計画策定支援と地域特性に応じた新たな地域DX推進事例の創出を目指す。

島根県全体では、様々な取り組み創出による地域DXの浸透を目指すべく、産官学民での推進体制の発展を見据えた中長期的な計画策定や、J-クレジットを活用した資金調達などを通じた体制強化を図る。

さらに、県西部(浜田市・江津市・川本町)における地域特性の把握や地域毎の施策効果検証に係るノウハウを獲得し、昨年度に実施した海士町の関係人口DXの水平展開を目指すとのこと。

また、出雲市ではデータサイエンスやデジタルデバイド対策を、美郷町ではモビリティ確保に向けた取り組みを進めるなど、地域ごとの課題や分野ごとの特徴を考慮した地域DXの推進を実施する。