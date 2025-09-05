コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングとアラスカ航空はこのほど、持続可能な航空輸送の推進に向けてSAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)の売買契約を締結した。

ハワイアン航空の機体 ※ハワイアン航空提供

■ハワイアン航空就航便でSAFが導入されるのは今回が初の試み

SAFはアラスカ航空の子会社であるハワイアン航空が毎日運航している大阪～ホノルル路線の燃料として関西国際空港で引き渡される予定。ハワイアン航空就航便でSAFが導入されるのは今回が初めてとなる。

同契約で取引されるSAFは、2021年にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「国産廃食用油を原料とするSAF製造サプライチェーンモデルの構築」助成事業として採択され取り組んできたものであり、国内で初めて大規模生産される国産SAF。持続可能な製品の国際的な認証制度「ISCC CORSIA認証」「ISCC EU認証」を取得している。コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナルの3社により設立されたSAFFAIRE SKY ENERGYが製造し、2025年度よりコスモエネルギーグループを通じてアラスカ航空に供給する。

SAF製造装置(コスモ石油堺製油所内) ※SAFFAIRE SKY ENERGY提供

コスモエネルギーグループは「2050年カーボンネットゼロ」をめざし、日本初の国産SAF供給に向けてサプライチェーン構築を進めている。また、SAF原料への再利用を目的として、サービスステーションでの廃食用油の市民回収を展開するなど、社会全体の機運醸成も後押ししている。

同社は「今後も、脱炭素化や循環型社会の実現を重要なテーマと認識し、社会的課題の解決と企業の持続的発展をめざすとともに、引き続き航空輸送におけるSAF活用を推進し、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献していきます」とコメントしている。

〈各社コメント〉

コスモ石油マーケティング 代表取締役社長 髙山 直樹氏

「SAFは当社が持つ脱炭素商材の一つとして、空の脱炭素につながる重要な商品であり、世界的なネットワークを持つアラスカ航空とハワイアン航空、ならびに利用されるお客様の脱炭素に貢献できることをうれしく思います。今後とも、本取り組みをはじめとしてSAFを活用した脱炭素社会の実現を後押ししてまいります。」



SAFFAIRE SKY ENERGY 代表者 髙田 岳志氏



「2021年より本邦政府、経済産業省資源エネルギー庁、NEDOのご支援を賜り、日揮ホールディングス株式会社、コスモ石油株式会社、株式会社レボインターナショナルと事業化を進め、"ACT for SKY"や"Fry to Fly"などの活動により、国内資源循環の大きなうねりを作り出した結果が結実したものと関係された皆様に感謝申し上げます。」



アラスカ航空 サステナビリティ部門責任者 ライアン・スピース氏

「ハワイアン航空は、アラスカ航空グループ傘下のもと、東京ｰシアトル路線を就航するなど日本におけるブランド・プレゼンスの発展に力を入れております。コスモからのSAFの購入も、よりブランドを強固にするために締結をいたしました。関西エリアで開発された、飛行中の排出ガスを低減するのに最も効果的な技術であるSAFを、関西国際空港での運航向けに使用できること、またコスモとパートナーになれることを非常に嬉しく思います。アラスカ航空とハワイアン航空は、米国で最も燃料効率の高いプレミアム航空会社として、 SAFへの投資、機材の刷新、運航効率の向上を通してネットゼロ炭素排出目標の達成に取り組んでまいります。」

