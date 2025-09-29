ヘソプロダクションは、大阪・関西万博公式ライセンス商品の新アイテム「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ コラボレーション商品各種」を、2025年9月下旬より順次販売する。

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と『アルプスの少女ハイジ』のコラボレーション商品が続々新登場。

商品ラインナップは、クリップ付き木製スタンド(全5種)、木製コースター(全6種)、アクリルマドラー(全6種)、ミニフレームマグネット(全10種)、キューブパズル(ケース入り)、キューブパズルキーホルダー、マグカップ(花咲く丘・大集合)、舟形ポーチ(PK・YE/全2種)、

アクリルキーホルダー(全7種)、アクリルチャーム付きボールペン、クリアファイル(ダンス・花咲く丘・大集合/全3種)、メモ帳3Pセット(Aセット・Bセット/全2種)、ポストカード2枚セット(A・B・C・D/全4種)、マスキングテープ(A・B・C/全3種)、マルチ巾着(ブランコ・花咲く丘/全2種)、

ミニタオル3枚組セット(Aセット・Bセット/全2種)、フェイスタオル(まっててごらん・大集合/全2種)、不織布バッグ(アルプス・まっててごらん/全2種)、トートバッグ、前髪クリップ2Pセット(スタンダード・ルンルン/全2種)、立体ラバーマスコットマグネット、立体ラバーマスコットキーチェーン。

販売場所は、2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、アルプスの少女ハイジオフィシャルショップなど。

(c)Expo 2025 (c)ZUIYO