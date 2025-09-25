大丸松坂屋百貨店は10月1日、「ラブブ」と「ミャクミャク」がコラボレーションしたフィギュアなどの新商品を、大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店で順次発売する。

「ラブブ」とのコラボレーションフィギュアが登場

世界的に大人気のラブブとのコラボレーション「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」(4,400円)が登場する。ラブブならではのユニークなルックスと、ミャクミャクの可愛さが絶妙に融合した特別なデザインとなっている。付属のストラップはケースやバッグ、IDカードにも取り付け可能が可能。

販売は10月1日～11日までの数量限定となる。購入方法の詳細については、公式Xアカウント(@expo2025storedm)にて確認を。

人気作家のアート作品をプリントした和紙糸Tシャツ

人気アーティストHime氏と三浦大地氏がミャクミャクをイメージして制作したアート作品は、オフィシャルストアで原画がすぐに完売するほどの人気を誇る。この人気作品を、和紙糸を配合した素材でつくられたTシャツにプリントした。

「EXPO 2025 ART BLOOM by A4gallery」コラボTシャツ

「EXPO 2025 ART BLOOM by A4gallery」は、日本やアジア各国の現代アーティストが参加するアートプロジェクトで、ミャクミャクからインスピレーションを受けた作品が集結している。このプロジェクトから誕生した作品をプリントしたTシャツを販売する。

作家名:Mr.HALFMAN、作品名:The Coffee Cup Dream(4,950円)

木下晃希氏によるアート作品とのコラボTシャツ

兵庫県西宮市出身のアーティスト、木下晃希氏が描く力強く生き生きとした動物アートが、Tシャツのデザインとして登場する。幼少期から動物や鳥の写真を見て迷いのない線で描き続けてきた木下氏は、独自の技法で動物たちの表情や動きを魅力的に表現。公募展「アートパラ深川 おしゃべりな芸術祭」への入選や、松坂屋上野店での個展開催など、多方面で活躍している。今回のTシャツに描かれている作品は、同社会場内オフィシャルストアで原画を販売した。いずれも好評を博し、現在は完売している。

ポール・スミスとミャクミャクのコラボアイテム

英国発「ポール・スミス」と、ミャクミャクとのコラボレーションアイテムが登場。同ブランドのスタイリッシュなデザインと、ミャクミャクのユニークな魅力が融合したバッグ(12,100円)となる。

「Paul Smith バッグ」(各12,100円)

ジェラート ピケとのコラボ商品を一部再販

ジェラート ピケとのコラボレーション商品の内、チャーム(3,960円)、ティッシュケース(7,150円)、ヘアバンド(3,520円)を数量限定で再販売する。購入方法の詳細については公式Xアカウント(@expo2025storedm)で確認を。

「ジェラート ピケ エアリーモコミャクミャク(チャーム)」(3,960円)

「ジェラート ピケ エアリーモコミャクミャク(ティッシュケース)」(7,150円)