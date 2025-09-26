トイズキャビンは、2026年1月新製品として「たまケロ」(500円・全5種)を発表した。
同商品は、カエルからオタマジャクシに完全変形するカプセルトイ。変形トイデザイナー・ワニャマルさんがバズらせた変形カエルを再現した。
ラインナップは「アズマ」「ミヤコ」「ナガレ」「メカグリーン」「メカグレー」の5種類。カエルモードは脚が可動するため、様々なポーズで遊ぶことができる。
トイズキャビン公式Xの投稿は1.4万いいね(9月26日時点)を獲得、「かわいい! こういうメカメカしたもの好きだー!」「なにそれなにそれなにそれかっこよすぎる」「500円なのに!?」と、カエル好き、メカ好きから絶賛の声が寄せられている。
(C) 2025Wanyamaru
【1月新製品のご紹介】— 株式会社トイズキャビン (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) September 25, 2025
「たまケロ 500円」
変形トイデザイナー、ワニャマルさん@pakamaru17 がバズらせた変形カエル「たまケロ」が遂にCトイに❗🐸
カエル⇔オタマジャクシに完全変形します❗❗カエル状態の脚も可動可能。この完成度は歴史に残ります🥳✨
全5種。 pic.twitter.com/iGWrrEx8Rx