トイズキャビンは、2026年1月新製品として「たまケロ」(500円・全5種)を発表した。

同商品は、カエルからオタマジャクシに完全変形するカプセルトイ。変形トイデザイナー・ワニャマルさんがバズらせた変形カエルを再現した。

ラインナップは「アズマ」「ミヤコ」「ナガレ」「メカグリーン」「メカグレー」の5種類。カエルモードは脚が可動するため、様々なポーズで遊ぶことができる。

トイズキャビン公式Xの投稿は1.4万いいね(9月26日時点)を獲得、「かわいい! こういうメカメカしたもの好きだー!」「なにそれなにそれなにそれかっこよすぎる」「500円なのに!?」と、カエル好き、メカ好きから絶賛の声が寄せられている。

(C) 2025Wanyamaru