映画版『オリバーな犬』のスペシャルショート動画3本が公開に

俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)のスペシャルショート動画3本が公開となった。これらのショート動画には、オダギリ自身も企画から関わっている。

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジョーが脚本、演出、編集を務めNHKで放送されたテレビドラマ。2022年にはシーズン2が放送されたが、この度、映画化され劇場公開される運びとなった。

オダギリ監督のもとに結集したのは、ドラマ版から引き続き主演を務める俳優の池松壮亮、共演に麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、永瀬正敏、佐藤浩市、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇。そして新メンバーとして吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、髙嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき(男性ブランコ)、8年ぶりの映画作品となる深津絵里が加わっている。

この度、電通クリエイティブピクチャーズとエイベックス・ピクチャーズの共同制作によるスペシャルショート動画3本が公開となった。オダギリ監督自身も企画から関わり、Adobeの生成AI「FireFly」などで生成した背景画像をもとにクロマキー撮影を行い、現実では再現が難しいシチュエーションを映像化した。

制作された映像は、公開日の"9・26"にちなんで926匹の犬に囲まれる「926匹のワンチャン with オリバー編」、オダギリ監督がどうしても作りたかったといアクション大作、車のルーフにしがみつきながら「コンプラ的に大丈夫?」とぼやく「オリバースタントチャレンジ編」、そして電車内で競馬新聞を読み「映画あたったって、馬券当たらないと意味ないんだからな!」と嘆くコミカルな一幕が描かれた「オリバー日常つぶやき編」となっている。オリバーが映画の外でも自由に暴れまわる姿が描かれており、生成AIを活用したことで撮影の自由度が飛躍的に広がり、ユーモラスな世界観が凝縮された内容に仕上がった。映画本編とはひと味違うオリバーの暴走ぶりをお楽しみいただきたい。

(C)「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」製作委員会 (C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会