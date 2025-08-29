オダジョーが着ぐるみ姿で一日広報警察犬に就任 - 故郷・岡山で映画版『オリバーな犬』の"本当の完成版"最速上映も

俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)の最速上映がオダギリの故郷である岡山で開催され、あわせて、オリバーの着ぐるみ姿で岡山県警察特殊詐欺等被害防止一日広報警察犬に就任。岡山県警にて委嘱式が行われた。

オダギリジョーが着ぐるみ姿で一日広報警察犬に任命

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジョーが脚本、演出、編集を務めNHKで放送されたテレビドラマ。2022年にはシーズン2が放送されたが、この度、映画化され劇場公開される運びとなった。

オダギリ監督のもとに結集したのは、ドラマ版から引き続き主演を務める俳優の池松壮亮、共演に麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、永瀬正敏、佐藤浩市、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇。そして新メンバーとして吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、髙嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき(男性ブランコ)、8年ぶりの映画作品となる深津絵里が加わっている。

この度、オダギリ演ずるオリバーが岡山県警察特殊詐欺等被害防止一日広報警察犬に任命されるイベントが岡山県警にて行われた。オリバーは狭間県警鑑識課に所属する警察犬 だが、全国で猛威を振るう特殊詐欺に心を痛め、オダギリ監督の地元・岡山で少しでも役に立ちたいという思いから今回の委嘱を受けた。委嘱式では、岡山県警本部長からオリバーに委嘱状が手渡された。ハンドラーの狭間県警・青葉一平(池松壮亮)には、その姿は「酒と煙草と女好きの犬の着ぐるみを着たおじさん」と見えているが、その他の人々には警察犬に見えているため、フォトコールでは堂々と胸を張るものの、犬であるため自ら言葉を発することはできない。そこで、唯一その声を聞くことができる青葉から託された手紙をMCが代読した。

【狭間県警のハンドラー・青葉一平から託された手紙全文】

皆さん初めまして。私、警察犬をやっておりますオリバー・フォン・ボアハイムと申します。この度は岡山県警察特殊詐欺等被害防止一日広報警察犬という大役を務めさせていただくことになり、とても光栄です。普段は主に行方不明者の捜索や事件捜査のお手伝いをさせていただいていますが、ここ岡山県の詐欺被害が少しでも減るように一日広報警察犬として頑張りたいと思います。皆さん、今日は1日どうぞよろしくお願いいたします。

熱い意気込みが読み上げられると、会場は笑いが漏れる中、温かな拍手に包まれた。続いて行われたトークセッションでは、警察庁の「ストップ・オレオレ詐欺 47」通称「SOS47 プロジェクト」から同じく岡山県出身のSTU48 内海里音とともに、オリバーに代わりオダギリ監督が登壇し、警察犬にまつわるトークなどが展開された。MCが直轄犬と嘱託犬の違いを紹介すると、オダギリは「任命式に登場したオリバーは直轄犬だったと思うんですけど、実は全国の警察犬の9割以上が民間からの嘱託犬で、要請があった時に行方不明者の捜索など幅広く活動しているんですね」と解説。実際に警察犬も応援に駆けつけ、岡山県警嘱託犬協会による活動紹介が行われた。イベントの終わりに、詐欺被害防止に向けてメッセージを求められ、「怪しいと思ったらすぐ誰かに相談したり、1人で抱え込むことのないように。世の中いい人ばかりじゃないと思いながら厳しく接することも必要かなと思います」と地元・岡山の人々へ注意喚起を呼びかけた。

TOHO シネマズ岡南で行われた"本当の完成版"最速上映

会場をTOHO シネマズ岡南に移して行われた"本当の完成版"最速上映では、オダギリ監督が登壇。冒頭、「今日がこの映画の完成版を初めて観ていただく場になります。これまでの完成披露試写は未完成の状態だったので、今日が本物の最初のお披露目になります。それが岡山でできてよかった」と語り、会場から大きな拍手が起こった。MCから地元での上映について特別な思いはあるかと聞かれると、オダギリ監督は「そうでもないです」と冗談めかして返し、会場の笑いを誘ったうえで、「せっかくの出身地ですし、親族や友達もたくさん来ていると思うので光栄なこと」と地元上映の意義を口にした。さらに岡山との縁についても言及し、「津山のごんご祭りの名前を登場させたり、幼なじみの名前をキャラクターに取り入れたりと、自然と岡山の要素が作品に入り込んでいる」と明かして地元との結びつきをアピール。最後には編集作業へのこだわりにも触れ、「現場は大変なことが多いけれど、編集が一番楽しい。天気や時間が繋がらないシーンも工夫しながら理想の映像に仕上げている」と明かした。さらに上映環境の重要性について「この作品には劇場の5.1サラウンドでしか聞こえない音がたくさんある。家のテレビやパソコンでは再現できない音も多いので、配信やテレビで観るのはおすすめできない。ぜひ劇場で体感してほしい」と強調。「岡山で大ヒットするように、繰り返し劇場で楽しんでください」と観客に呼びかけ、舞台挨拶を締めくくった。

(C)「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」製作委員会