ブルボンは9月9日、洋梨の味わいが楽しめる「シルベーヌ洋梨のタルト風味」を発売した。

シルベーヌ洋梨のタルト風味

同商品は、ケーキでフレッシュな甘さの洋梨ソースとなめらかなカスタードクリームをサンドし、表面をホワイトクリームでコーティングした。ミルキーな味わいを加えることで、タルトのような味わいをイメージしている。

価格はオープン。