ブルボンは9月16日、「コメノチップスのり塩味」(オープンプライス)を発売した。

発売したのは、ノンフライでじっくり焼きあげたライススナックシリーズの新商品。

米粉、コーン、ポテトを独自の配合で組み合わせてじっくりと焼きあげた生地に、青のり、焼きのり、あおさなどをかけて、のり塩味に仕上げた。隠し味に唐辛子も使用している。