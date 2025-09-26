「HARUMI FLAG」の分譲街区にある超高層50階建てのツインタワー「HARUMI FLAG SKY DUO」は9月19日、総戸数1,455戸の引き渡しを開始した。

ツインタワー「HARUMI FLAG SKY DUO」空撮写真

「HARUMI FLAG SKY DUO」はエリア最後の2棟で、このタワー棟の完成をもって、「HARUMI FLAG」は開発を完了する。2棟で構成されており、「SUN VILLAGE第二工区」は733戸、「PARK VILLAGE第二工区」は722戸。間取りは1LDK～3LDK。

都心でありながら、三方向を海に囲まれ視界を遮るものがない湾岸エリアの先端に建つ。東京湾とレインボーブリッジに正対する希少な場所に立地し、都心を一望できる圧倒的な眺望が魅力だという。街の中心に位置するため、ランドマークとしてのシンボリックな存在感と、街の機能を自由に使いこなせる利便性を兼ね備えている。

2つのタワー棟は、2棟で一体となるようにシンプルで力強いデザインで構成した。外観デザインには線の重なりや陰影といった日本らしい要素を取り入れている。

PARK VILLAGE T棟 外観写真

東京の最前列という特別な立地だからこその圧倒的な眺望を楽しめるよう、2つのタワーの48階には、展望台となるラウンジ「THE BRIDGE」を設けた。

SKY LOUNGE URBAN

SKY LOUNGE OCEAN

安心・安全面では、免震・制震ハイブリッド工法を採用し、高い耐震性を確保した。設計段階において「劣化対策」や「省エネ性」「バリアフリー性」など各対策を多数満たしており、長期優良住宅の認定も受けている。専有部の平均面積は約74㎡、リビング・ダイニングの天井高は約2,600mmというゆとりのある住空間も特徴。全戸に蓄電池とエネファームを設置したほか、HEMSの導入や節水機能付き水栓の採用で、高い省エネ性能を誇る。