ビジネスシーンの身だしなみとして、服装や髪型だけでなく、オーラルケアにも気をつけている人も多いはず。外出先だと忙しくて歯みがきだけになってしまいがちですが、時短で持ち運びにも便利なアイテムがあれば取り入れたいですよね。そんな時に手早く細部までケアできるアイテムをウエルシア薬局で見つけたので紹介します。

1本で前歯、奥歯、歯間までしっかりケアできる一体化アイテム

ウエルシア薬局が展開するプライベートブランド「くらしWelcia」から、9月13日より発売された『名コンビ! ラバー歯間ブラシと合体したフロス』は、ラバー歯間ブラシとフロスを1本に一体化したもの。「歯の前側と奥側で使いやすい形が違うので、1本で両方に対応できるものがあれば便利」というユーザーの声から、“1本で前歯、奥歯、歯間までしっかりケアできる” という発想にたどり着き、本製品が誕生したといいます。

本製品の大きな特徴は、ラバー歯間ブラシとフロスを1つにしたこと。糸の部分は奥歯にも届きやすいように緩やかなカーブをつけ、反対側には歯ぐきにやさしいラバー歯間ブラシを一体化したことで、手早く効率的なケアをかなえます。

奥の歯にも届きやすいゆるやかなカーブを描くフロス部分

フロスには、切れにくく滑りやすい超高分子量ポリエチレンフロスを採用。細くて丈夫なフロスなので狭い歯間でも簡単に挿入できました。

ラバー歯間ブラシ

ラバー歯間ブラシは、先端が0.7mm、根本が1.4mmの先細の形状に。市販品の歯間ブラシのSSSからMサイズに該当するので、狭い歯間から広めの歯間まで対応可能。ラバー製なので、歯間に刺して前後させることで歯ぐきをやさしくマッサージすることもできます。

また、キシリトール配合のミントフレーバーになっているので、使用後はすっきりとした爽快感を得られますよ。

持ち運びにも便利な携帯用袋も付いてくる

さらに専用の携帯用袋が付いているので、清潔に持ち運ぶことも可能。おうちだけでなく、外出先でも細かなケアをかなえてくれます。

筆者はこれまで歯間ブラシとフロスを携帯用の歯ブラシケースに入れて持ち運んでいたのですが、これがあれば持ち歩きの手間もなく、さらに別々に購入する必要もないので、余計な出費も抑えられそう。一見地味なアイテムではありますが、大きさの違う歯間に1本でフィットし、フロスを通しにくい奥歯の隙間もサッとケアできるので、これはかなり優れものです。

ランチや会食の後など食後のケアとして、歯ブラシセットに1本2役のオーラルケアアイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか?