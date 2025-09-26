男性の美容皮膚科メンズリゼは9月17日、男性の"ワキ毛"事情調査の結果を発表した。調査は2025年9月1日～9月5日、10～60代の男性1200名を対象にインターネットで行われた。

ワキ毛をケアする男性は増えた?

「近年、ワキ毛をケアする男性が増えたと感じるか?」の問いに対し、全体の7割が「はい」と回答。年代問わず「ワキ毛ケア男性の増加」を実感していることが明らかになった。

実際に「ワキ毛をケアしているか?」の問いには、約半数の45.6%が「ケアしている」と回答。とくに、20代が最も多く、6割が「ワキ毛をケア」している(56.0%)と回答した。

3年前の同調査と比較すると、「ワキ毛をケアする男性」は【2022年:22.4%】に対し【2025年:45.6%】と23.2ポイント上昇している。とくに「ケアしている」のポイントが最も上昇したのは40代で、「38.9ポイント」の上昇になるなど「中高年層の美容意識の変化」がうかがえた(2022年:16.1% ⇒ 2025年:55.0%)。

「ワキ毛をケアする男性」の実態

実際に「ワキ毛をケアしている」と回答した人へ、「どのようにケアしているか?」を聞いたところ、「無毛のツルツル派」は45.0% 、「(形を整える・毛量を減らす)デザイン派」は55.0% に。なかでも、50代の「ツルツル派」が52.5%と、年代別ではもっとも多く存在していることが明らかになった。

「ワキ毛をケアする理由」には、1位「清潔感」、2位「汗ムレ臭い対策」、3位「爽快感」と続き、「自身のワキ毛が気になるシーン」では、1位「発汗時」、2位「軽装時」、3位「運動時」の結果になった。

ワキ毛ケアする男性をどう思う?

「ワキ毛ケアする男性をどう思うか」の問いでは、男性の10代～60代全年代共通して90%以上が「肯定的」であることが分かった。