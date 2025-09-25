キタンクラブは、「DJ KOO アクリルアソート」を10月第3週に発売する。価格は400円。全5種類ですべてDJ KOOの本人写真を使用している。
「DJ KOO アクリルアソート」は、DJ KOO DJ活動45周年を記念したアイテム。ボールチェーン付きのアクリルキーホルダ―は「OK!」「PON! PON! PON!」「SAIKOO!!」の3種、アクリルスタンドは「アガって KOO!」「DO DANCE!」の2種。
SNSでは「最KOOすぎる」「これはコンプしたいDO DANCE」「出会いたい、DO DANCE欲しい でもどれが出てもいい!!!」と反響が寄せられている。
DJ KOO DJ活動45周年！！最KOOなカプセルトイ爆誕— D J K O O (@DJKOO_official) September 24, 2025
「DJ KOO アクリルアソート」が全国のカプセルトイ売り場から発売されます！！
縁起担ぎに是非！！ド派手仕様でアゲてKOO！！
アクリルアソート全5種類！10月発売 DO DANCE！！
#アクリルトイ
#ガチャガチャ
#DJKOO pic.twitter.com/Fz25EfF2K9