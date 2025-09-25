日清ヨークは9月29日、乳酸菌飲料ピルクルから新商品「ピルクル エイジングライフ」「ピルクル 免疫スタイル」を全国(沖縄を除く)で発売する。いずれも内容量は520ml(65ml×8本入り)で価格はオープン(市場想定価格は368円/税別)。ピルクルならではのコクのあるおいしさはそのままに、すっきりとした甘さで飲みやすく仕上げている。

思い切りゴクゴク飲める乳酸菌飲料「ピルクル」

同社は1970年に日本で初めて飲むタイプのヨーグルトを開発・発売。1993年には"思い切りゴクゴク飲める乳酸菌飲料"として「ピルクル」を開発・発売した。ピルクルは2001年に特定保健用食品として認可され、近年では、乳酸菌NY1301株を400億個(65mlあたり)含み腸内環境を改善する「ピルクル400」(2021年発売)、睡眠の質を改善して疲労感を軽減する「ピルクルミラクルケア」(2022年発売)、1日分のグルコサミンが1本でとれ歩行時のひざ関節の違和感を軽減する「ひざアクティブ」(2023年発売)などを展開している。

記憶力と肌の弾力の維持をサポートする大人のピルクル

「ピルクル エイジングライフ」は、抗酸化作用を持つ「DDMP」により "記憶力" と "肌の弾力" の維持をサポートする機能性表示食品。コアターゲットは40〜50代の女性。

同社では、これまでの研究開発の積み重ねにより、抗酸化活性物質である「DDMP」が乳酸菌飲料に含まれることを発見し、DDMPを含む乳酸菌飲料の製造方法に関する特許を取得。DDMPは、中高年の加齢により低下する認知機能の一部である "記憶力" (言語を思い出す力) を維持する機能と、"肌の弾力" を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能を持つ。ポリフェノールに似た成分でプルーンなどに含まれるという。

また、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株によって、便通の改善にも役立つことが期待できるという。

家族で続けられる免疫機能の維持に役立つピルクル

「ピルクル 免疫スタイル」は、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株による「腸内環境を改善」する機能だけでなく、酢酸菌GK-1による「健康な人の免疫機能の維持に役立つ」機能を併せ持つ機能性表示食品。生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が400億個、酢酸菌GK-1が90億個含まれる(1本65ml当たり)。「免疫」の市場に着目した同社が、手ごろな価格と家族で飲みやすい設計で市場拡大に挑む。

両商品の発売にあたって、日清食品ホールディングス執行役員で日清ヨーク代表取締役社長の前田健二氏は、「日本人の平均年齢は男性81歳・女性87歳と言われており、日本は世界でも有数の長寿大国です。近年では単なる長寿ではなく健康寿命が重視されています。今回の新商品もそこにつながる新商品となっております」と話していた。