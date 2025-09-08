日清のカップヌードルX公式アカウント(@cupnoodle_jp)は、9月7日にコラボ予告を投稿した。投稿内容は「ついにあの伝説のアニメと… 2025年9月9日 配信 正義のヒーローと世界的科学者の密会写真」というテキストと、2人の人物のシルエット。

ヒントの少ないこの予告に様々な声が寄せられる中、『チャージマン研!』ではないかと推察する方が多数。

『チャージマン研!』は、1974年に制作された子供向け10分枠ヒーローアニメ。極端な低予算により様々な問題を指摘されていたが、2000年代後半頃からニコニコ動画などで「ツッコミがいがある愉快な珍作」として再評価され、インターネット上で人気のある作品だ。

ポストには、「たしかにチャー研とボルガ博士に見える…」「日清すごすぎる」という声や、Xでトレンド1位を獲得したことから「チャー研がトレンド1位になる2025年……」「なんで令和でチャー研がトレンドに入るんだよ」といったコメントが寄せられている。 」

コラボの発表は9月9日、どのような内容なのか注目が集まる企画だ。