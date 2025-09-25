大人の英検一発合格塾は、「会社員の英語学習とキャリア形成に関する調査」の結果を9月17日に発表した。調査は、2025年8月29日～9月1日の期間、20代～40代の会社員の男女330人を対象にインターネットにて実施したもの。

英語力が年収アップに必要だと考える人は6割

英語力は年収アップにどの程度必要だと思うかと尋ねたところ、「とても/必要だと思う」(58.8%)との回答は約6割であることが分かった。一方、約4割が「全く/必要ではない」と回答したことが判明した。

現在、キャリアや年収アップを目的の一つとして英語学習を行っているかとの質問に対し、最も多かったのは「学習をしておらず、今後するつもりもない」(53.6%)だった。一方、「現在、学習している」(14.2%)人は、全体の約14%との結果に。

現在、キャリアや年収アップを目的の一つとして英語学習していると回答した人(14.2%)に、今後の成果に繋がるか尋ねたところ、約8割が「現在の英語学習を継続することで、キャリアや年収アップにつながると思う」(80.8%)と回答したことが分かった。

また、自身の英語力を証明する手段として「英検などの英語に関する資格をぜひ取得したい/機会があれば取得したい」(73.6%)との回答が7割を超えることが明らかに。

「過去にキャリアや年収アップを目的の一つとして英語を学習していたが、挫折した」(8.5%)と回答した人に、その理由を尋ねたところ、最も多かったのは「仕事が多忙で、学習時間を確保できなかった」「効果的な学習方法がわからなかった」(いずれも42.9%)だった。次いで、「学習のモチベーションが続かなかった」(28.6%)、「自分の成長を実感できなかった」(25.0%)と続いた。

続いて、英語学習を継続するにあたり必要なサポートを尋ねると、最も多かったのは「時間や場所を自由に選べる質の高いオンライン教材」「経済的な負担を軽減する金銭的補助」(いずれも46.4%)だった。次いで、「短期間で成果を出すための具体的な学習戦略やノウハウ」(39.3%)、「ネイティブスピーカーと実践的な会話をする機会」(32.1%)と続く結果に。