国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、公式TOEIC L&R問題集シリーズの最新刊『公式TOEIC Listening & Reading 問題集12』(3,630円)を、10月19日「TOEICの日」に発売する。書籍版とアプリ版が同時に販売となるので、学習スタイルに合わせて選択できる。アプリ版(3,300円)はTOEIC公式教材アプリ内で購入可能。

公式TOEIC Listening & Reading 問題集12

本番のテストに限りなく近い問題集

同問題集には、「テスト2回分(400問)を収録し、本番のテストと同じくETSがすべての問題を制作」「リスニングセクションの音声は、本番のテストと同じ公式スピーカーが担当」「特典としてリーディングセクションの音声を収録し、スマホやPCなどにダウンロード可能」といった特長がある。

書籍版は、本番の問題用紙と同サイズの紙面で構成されており、時間を設定して付属のマークシートを使えば本番さながらの演習ができる。公式教材アプリの「自動採点マークシート機能」（無料）を使用することで、すぐに答え合わせが行える。

アプリ版では、タイマー機能で時間を計りながら本番同様に200問を体験できる模試モード、問題やパートごとに自分のペースで解き進めてわからない問題はすぐに解説を確認できる学習モードを用意。間違えた問題だけを抽出して復習できるレーダーチャート機能も搭載する。

「豆ガシャ本TOEIC公式教材」プレゼントキャンペーン

TOEICの日と新刊の発売を記念して、TOEIC公式教材アプリをダウンロードした人の中から、抽選で毎月200人に非売品の『豆ガシャ本TOEIC公式教材』をプレゼントするキャンペーンが開催される。応募期間は2025年10月15日～2026年1月31日となっている。詳細は、公式アプリ内のお知らせにて確認できる。