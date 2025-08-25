国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、10月19日「TOEICの日」を記念して、クイズ王・伊沢拓司氏率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」×「TOEIC Program」のコラボレーション企画を8月20日より開始している。

TOEIC Programを実施するIIBCは、「トーイック(1019)」の語呂合わせにちなみ、毎年10月19日を「TOEICの日」と制定。英語に触れ、楽しさを感じてもらうための機会を創出すべくさまざまな取り組みを行っている。

本企画では、QuizKnockならではのアプローチでTOEIC Listening & Reading Testに挑戦する動画や、学びが深まるWeb記事を通じて、より多くの人々が英語に親しめる機会を提供する。

3つの企画を実施

コラボ企画の主な内容は、以下の3つ。1つ目は「YouTubeチャンネル『QuizKnock』【QuizKnock検証】どんなに過酷な状況だったとしても全問正解できちゃう説」。TOEIC L&R Testの問題を「現実にはあり得ない劣悪な環境」で解く企画に挑戦し、本来の実力なら難なく解ける問題を、パフォーマンスが低下した状況でも正確に解くことができるのかを検証する。

2つ目は「Webメディア『QuizKnock』英語ネイティブにとっての「一番カッケえ英単語」は何なのか【調べてみた】」。英語を母語とする人々への調査を通じて、「最もカッコいい英単語」を探る。

3つ目のTOEICjapan & QuizKnockと学ぼうチャンネル コラボショート動画は、「TOEICの日」までに全7本の動画が公開される予定とのこと。