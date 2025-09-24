「翔平の投球はすごかった」　ロバーツ監督、大谷翔平“ノーヒット投球”の裏側を語る

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が22日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。大谷翔平のノーヒット投球について語った。

「翔平の投球はすごかった」

今回は、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。大谷翔平のノーヒット投球の裏側や、9月絶好調の山本由伸への評価、そしてブルペン事情や意外な私生活エピソードまで、多岐にわたる話題が飛び出した。

まずは9月17日のフィリーズ戦で、5回ノーヒットの快投を見せた大谷について、ロバーツ監督は「翔平の投球はすごかった。プレーオフ級パフォーマンスでした」と絶賛。

ただし、6回以降の続投を見送ったことについては、「翔平が先発する時は毎回イニング数を厳しく設定しているから、本当は次の回まで投げてもらいたかったが、計画を急に変えるのは翔平に対してフェアではない」と語り、チームと選手双方を尊重した判断だったことを明かしていた。

