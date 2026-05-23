巨人 vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 阪神
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神2勝-巨人3勝（5/22 阪神7-4巨人 (阪神)、5/2 巨人5-7阪神 (阪神)、5/1 巨人5-3阪神 (巨人)、4/16 巨人4-3阪神 (巨人)、4/14 巨人4-3阪神 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|44
|27
|17
|0
|.614
|-
|2
|阪神
|44
|26
|17
|1
|.605
|0
|3
|巨人
|44
|24
|20
|0
|.545
|3
|4
|DeNA
|44
|20
|22
|2
|.476
|6
|5
|広島
|42
|16
|24
|2
|.400
|9
|6
|中日
|44
|15
|28
|1
|.349
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|44
|26
|18
|0
|.591
|-
|2
|西武
|46
|25
|20
|1
|.556
|1
|3
|日本ハム
|47
|23
|24
|0
|.489
|4
|4
|ソフトバンク
|43
|21
|22
|0
|.488
|4
|5
|ロッテ
|44
|20
|24
|0
|.455
|6
|6
|楽天
|44
|18
|25
|1
|.419
|7