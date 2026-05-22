中日が4点差で広島に勝利

先発投手：中日は柳裕也が6回2/3回2失点の好投（4安打9奪三振）、広島の栗林良吏は0回2/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が4点を追加 7回表：広島が2点を追加 7回裏：中日が2点を追加 注目選手：中日の石川昂弥が2打点、中日の鵜飼航丞が2打点、中日の阿部寿樹が4安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7