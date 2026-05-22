中日が4点差で広島に勝利

先発投手：中日は柳裕也が6回2/3回2失点の好投（4安打9奪三振）、広島の栗林良吏は0回2/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：中日が4点を追加 7回表：広島が2点を追加 7回裏：中日が2点を追加 注目選手：中日の石川昂弥が2打点、中日の鵜飼航丞が2打点、中日の阿部寿樹が4安打、2得点の活躍。

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