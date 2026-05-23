ソフトバンク vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs 日本ハム
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム0勝-ソフトバンク5勝（5/22 日本ハム0-10ソフトバンク (ソフトバンク)、4/12 ソフトバンク11-7日本ハム (ソフトバンク)、4/11 ソフトバンク6-3日本ハム (ソフトバンク)、3/29 日本ハム4-8ソフトバンク (ソフトバンク)、3/28 日本ハム4-6ソフトバンク (ソフトバンク)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 44 27 17 0 .614 -
2 阪神 44 26 17 1 .605 0
3 巨人 44 24 20 0 .545 3
4 DeNA 44 20 22 2 .476 6
5 広島 42 16 24 2 .400 9
6 中日 44 15 28 1 .349 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 44 26 18 0 .591 -
2 西武 46 25 20 1 .556 1
3 日本ハム 47 23 24 0 .489 4
4 ソフトバンク 43 21 22 0 .488 4
5 ロッテ 44 20 24 0 .455 6
6 楽天 44 18 25 1 .419 7