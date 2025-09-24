街中がオレンジと黒に染まりはじめるこの時期、今年は「カルディ」で、ハロウィングッズを揃えてみませんか?

【黒ネコの中にお菓子がギュッ! ニャップザックが登場】 ふわふわな耳と刺繍されたくりくりの瞳がかわいい黒猫の中に、グミやクッキー、コーンスナックなど8種のお菓子がギュッと詰まっています。背負えて仮装アイテムにもぴったり!

(@KALDI_webshopより引用)

黒猫の形をしたナップザック改め「ニャップザック」、刺繍で描かれたお顔と三角お耳がかわいいですね! しかも、中にはハロウィンにぴったりなお菓子がいっぱい。グミやビスケット、コーンスナックなど8種のお菓子がギュッと詰まっているのだとか。ハロウィン用のお菓子もゲットできちゃう上に、ナップザックとしても使えるなんて最高じゃないですか⁉

サイズ(突出部含まず)は330×180×100mm。背負うと、下から飛び出た尻尾がこれまたキュートなんです! 仮装アイテムにもぴったりですね。

SNSで紹介されると、「え〜っ可愛い!!」「カルディのハロウィンはいつもかわいい」「こういう可愛いのを防災リュックにしたらいざと言う時でも癒されるかも」「大人だけど背負ってみようかな笑」と話題に。ちなみに、ショルダーは長さ調整が可能なので大人でも大丈夫ですよ。

価格は1,500円。今年のハロパはニャップザップでお出かけ! 帰りはニャップザックいっぱいにお菓子を詰めて持ち帰っちゃいましょう!!