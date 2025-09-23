「人見知りなので…」眞栄田郷敦が話せなかった芸歴20年の“大先輩”とは

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の大ヒット御礼ツアー in 広島が13日にMOVIX広島で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、鈴木福、羽住英一郎監督が登壇した。

眞栄田郷敦

眞栄田は、鈴木との共演について聞かれると、「人見知りなので、最初あまり喋れなかったんですよ。大先輩なので」と芸歴20年の鈴木とのエピソードを明かす。しかし、徐々に打ち解けていったそうで、「でも福さんからすごい話しかけてくれたので、嬉しかったです」と話した。

“大先輩”と呼ばれながらも年下の鈴木は「え、そんな感じ……?」と照れ笑い。「でも郷敦さんもすごく話しかけてくれましたよ。このプロモーションの期間でさらに仲良くなれたかなと思います」と返し、親密さを伺わせた。

また、この日の舞台挨拶では、スペシャル企画として鈴木が進行役を務め、映画公式SNSで事前に募集した質問に登壇者が答えるコーナーを実施。「本作は“赤い人”が怖いですが、皆さんが怖いと思う人やものは何ですか?」という質問が寄せられると、キャスト陣・監督は、それぞれが少し頭を悩ませる。

眞栄田は虫が苦手だと明かし、「怖いじゃないけど嫌いですね」といい、「家に出たら俺、マネージャー呼びますもん」と告白した。これには橋本も「意外だね! 全然平気で、手でひょいって(追い払ったり)しそう」と驚いていた。