ジーユーは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションを、11月21日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

ジーユーは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」とのスペシャルコレクションを、11月21日より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始する。

世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」との第7弾となる今回のスペシャルコレクションでは、作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ4つの寮や、ホグワーツ生も大好きなハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたアイテムを用意。

ウィメンズは、ハニーデュークスのロゴと、蛙チョコレート、バーティ・ボッツの百味ビーンズをモチーフにしたアイテムを展開。それぞれの特徴的なカラーやモチーフをデザインした、ポップなラインナップ。

メンズは、ヘビーウェイトスウェットやニットカーディガンなど、4つの寮をイメージしたアイテムが登場。カレッジテイストなデザインなので、今季トレンドのプレッピーな着こなしにもぴったり。

キッズは、メンズとおそろいで着用できる4つの寮をモチーフにしたスウェットプルオーバーと、メンズのカーディガンとリンクしたデザインのセーターを展開する。

コレクション概要は以下の通り。

販売期間は、11月21日より販売開始。

販売店舗は、ジーユー店舗およびオンラインストア。

商品数は、ウィメンズ4型・メンズ5型・キッズ2型。

価格帯は、390円~3,990円。



商品ラインナップを紹介する。

WOMEN

MEN

MEN

KIDS

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)"