ボーネルンドはこのほど、京都府・北山エリアにオープン予定の公園型複合施設「Re.Nova北山」にて、屋外フィットネス器具およびリサイクル素材を使った大型遊具2基を設置することを発表した。

施設内にボーネルンドの設備が集結

同施設は、日本リグランドが運営のもと10月4日にオープンを予定している複合施設で、北山通に面した北山駅すぐの立地となっている。

施設内には13歳以上が利用できる「フィットネスエリア」と1歳〜6歳頃の子どもを対象とした「キッズプレイエリア」があり、両エリアにそれぞれ遊具を設置する。

「フィットネスエリア」では、屋外フィットネス器具として負荷を調整して漕ぐタイプの「バイク」、揺れるボードの上に乗る「バランスボード」、股関節の可動域を広げる「フリーランナー」のほか、「ツイスト&フレックスホイール」、「ストレッチステーション」が登場する。

「キッズプレイエリア」では、年齢に合わせたからだ遊びが楽しめる広場を展開。環境に配慮したデンマーク・コンパン社の「グリーンライン」シリーズの遊具より、「トリプルメガデッキ」と「プレイパネル・ネットタウン」を設置する。

またオープン日に開催するオープニングイベントでは、親子でからだ遊びが楽しめる「ボーネルンド移動式あそび場」の実施を予定している。