日本最大級のサウナメディア「サウナコレクション」の運営やサウナ施設・サウナ関連商材のマーケティング支援事業を行うHIDANEは、施設周遊型キャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催している。期間は2025年10月31日まで。

■オリジナルグッズなどが当たるチャンス!

西荻窪「ROOFTOP」、吉祥寺「MONSTER WORK & SAUNA」、三鷹「FLOBA」を周遊

このイベントは、若年男性の頭皮をケアする花王の「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」と、メッセプロパティーが運営する都内駅前最大級の温浴施設「FLOBA」、収容人数世界最大級のメガサウナ室を有する「MONSTER WORK&SAUNA」、屋上外気浴スペースが魅力の「ROOFTOP」とによるコラボキャンペーンだ。

■「サクセス24」を体験してポイントをゲット

3施設の浴室には「サクセス24 シャンプー・コンディショナー」を設置。洗い心地と髪の仕上がりで選べる「フレッシュフィール」タイプと「モイストフィール」タイプの2種類が体験できる。「サウナの前後に頭皮をスキンケア」する「サクセス24」を試すチャンスだ。

■「サクセス24」ジャック

さらに「サクセス24」が「FLOBA」の浴室をジャック! 「サクセス24」の香りをイメージした「サクセス24の湯」が1週間に1回開催されるなど、浴室全体を使ったキャンペーンとなっている。

■サクセス24サウナホッピング

対象となる3施設では、施設周遊型キャンペーン「サクセス24サウナホッピング」を開催中。対象施設のいずれかを利用してQRコードを読み取り、ポイントを獲得すると参加できる。期間中に同じ施設や他の2施設を利用してポイントを集め、豪華賞品をゲットすることができる。キャンペーンは賞品がなくなり次第、終了となる。



■賞品一覧

複数の施設を周遊してポイントを集めてもらえる賞品

・Wコンプリート賞：サクセス24サウナハット

・コンプリート賞：3施設1dayフリーパス

・ホッピング賞：サクセス24 シャンプー・コンディショナー



同じ施設でポイントを集めてもらえる賞品

・ROOFTOP賞：サウナハット、MOKUタオル、キーホルダー

・MONSTER賞：サウナハット、MOKUタオル、キーホルダー

・FLOBA賞：サウナハット、MOKUタオル、キーホルダー



最初にQRコードを読み取ってもらえる賞品

・参加賞：「サクセス24サウナホッピング」オリジナルステッカー



■対象施設

FLOBA

住所：〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目45-2

公式HP：https://floba-mitaka.jp/

MONSTER WORK & SAUNA

住所：〒180-0004 東京都都武蔵野市吉祥寺本町1丁目8-3

公式HP：https://monster-ws.jp/

ROOFTOP

住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南3丁目14-7

公式HP：https://rooftopsauna.jp/