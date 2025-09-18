リユース商品について、どんなイメージがありますか？ 環境に優しい、商品を安く購入できる…そんな風に答える方が多いかもしれません。でも、実は、「1点モノと出会える」「いろんなブランドのいろんな商品を一挙に見られる」というドキドキ感溢れる楽しさに満ちている、そんな側面もあるんです。今回、横浜に新しくできた「KOMEHYO YOKOHAMA」へSさんが足を運んできました。リユースショッピングの魅力をご紹介！

【約500名に調査！】リユース品ってどんなイメージ!?

すでにお買い物の1つの選択肢として定着しつつあるリユース。今回、約500人にアンケートを実施。どれほど生活に馴染んでいるか聞いてみました。

リユース品を購入したことがある人が7割近く。多くの人の生活にすでに溶け込んでいることがわかりました。その中でも購入したものは、書籍やCD、洋服やバッグなどのファッションアイテムで多く利用されているそうです。

リユース品に対するイメージを聞いてみたところ、「お得で賢いお買い物ができる（69.7%）」、次いで「掘り出し物やレア品に出会える楽しさがある（32.7%）」と、ポジティブなイメージがランキングの上位に上がりました。一方で、3位に「品質や状態が気になる（27.6%）」というネガティブなイメージもあがりましたが、その点は、信頼できるショップで購入したり、実物を見て、触れて、チェックするといったことでカバーできそうですね。

KOMEHYO YOKOHAMAへ行ってみた！

そんなリユースショップのイマドキ事情を知ろうと、「KOMEHYO YOKOHAMA」にSさんが行ってみました！

「KOMEHYO YOKOHAMA」は、横浜の街並みにもなじむ、白を基調にブラウンやベージュの差し色が映える、こじんまりとした店舗。ブランド品専門のリユースショップにありがちな“ギラギラ感”はなく、一歩店内に足を踏み入れると、白とアースカラーを基調とした清潔感のある空間が広がり、まるでセレクトショップのようです。さらに、店内の随所にちりばめられた青は、「ヨコハマブルー」を意識したもの。この街が好きな人が、自然と親近感を抱き、くつろげるようにという配慮が込められているそうです。

横浜駅から徒歩2分というアクセス良好な1Fから4Fまでのビルには、バッグ、洋服、靴、ジュエリー、小物…と約5,000点の豊富なアイテムが揃えられています。

そこで、Sさんは、実際お店にいく前にECサイトを見てみました。すると、気になるアクセサリーが…。そこでお取り寄せシステムを利用して、店舗に行ってみました。

KOMEHYO YOKOHAMAで扱われている商品は？

5,000点以上の豊富なアイテムを取り揃えているKOMEHYO YOKOHAMA

―1F ICONIC―

人気ブランドの象徴的なバッグがずらり！

1Fのフロアテーマは「ICONIC」。その名の通り、ブランドの象徴的なアイテムであるバッグが中心に取り扱われています。

店内は高級感がありながらも、どこか親しみやすさを感じる空間。シックな定番アイテムのコーナーから、カラフルで遊び心のあるデザインのトレンドアイテムまでが棚を飾り、どこから見ようかと胸が高鳴ります。

ゴヤールなど横浜に実店舗のないブランドの商品があるのもKOMEHYO YOKOHAMAならでは。

店内は、同じブランドやシリーズの中で比較検討できるように、色合いやデザイン、サイズの違いが分かりやすいよう陳列されているため、本当に自分に似合うものを見つけることができそうです。また、リユースのため、手の届きやすい価格のお財布や小物、バッグも ちらほら。実際、手にとって鏡の前で合わせてみることもできます。

このバッグ、気になるなぁ…

さりげなく「商品を鏡の前で合わせてみませんか？」と声をかけてきた店員さんに促され、Sさんは気になっていたバッグを鏡の前へ。

この黄色のハンドバッグ、似合うかなあ!? 今度の女子会に持っていきたいな～！

絶妙な距離感で接客をしてくれる店員さんのおかげで、気持ちよくショッピングができそうです。

リユース商品だけでなく、新品も扱っているのがKOMEHYO YOKOHAMAの特徴です。値札に『NEW／RANK：新』と書かれているものが新品です。『未使用品／RANK：S』『USED／RANK：A』など表記があるので、そちらも参考にしながら選んでみてくださいね！

―2F VARIETY―

掘り出し物に出会えるかも!?

2Fは靴や洋服、アクセサリーがとにかくたくさん！

2階のテーマは「VARIETY」。憧れのシャネルジャケットからマノロブラニクの靴、そして美しいダイヤモンドジュエリーなど、たくさんのアイテムが並べられています。

このぎっちりとした感じが、まさに掘り出し物と出会えそうと思わせてくれ、期待感が高まります。商品数が多いながらも、ブランドやアイテムごとに分類されているため、探しやすくなっているのも嬉しいところ。

もうすぐ秋だから、ブラウン系のアイテムを見つけたいな。今年はブラウンとブルーの組み合わせがトレンドなんだよね。私も挑戦してみたいな…。あれ、これ、可愛い！

見つけたのはプラダのシャツジャケット。まさに探していたブラウンとブルーのアイテム。ここでしか出会えない1点モノの商品も多いから、「買っちゃおうかな、どうしようかな」と悩む楽しさを存分に味わえます。

その他にも、2Fには、指輪、ネックレス、ブレスレット…と様々なアクセサリーがたくさん陳列されています。カジュアルブランドからノーブランドまで様々なダイヤモンドジュエリーが 揃い、その中には、アッと驚くおトク感のあるものも。Sさんもついつい見入ってしまいます。

とはいえ、お店に訪れる前にECサイトでお取り寄せしておいた指輪がお目当てです。早速、実物を見せてもらうことにしました。

普段はどんなタイプのアクセサリーがお好きですか？

シンプルなデザインのものが好きです。ゴールド系が好きなので、ピンクゴールドにも挑戦してみたいですね！

当店では入れ替えも多いので、ぜひ、時々チェックしてみてください。運命の出会いがあるかもしれませんよ！

商品を見せてもらいながら、気づけばすっかり話し込んでいるSさん。店員さんのジュエリーや商品に対する深い知識に、思わず聞き入ってしまった様子。ショップスタッフに幅広いブランドにまたがる知識があるのも、リユースショップならでは。

特に靴は定価との価格差が大きい商品。掘り出し物を見つけていただきたいですね。また、ノーブランドのジュエリーは、ここでしか出会えないデザインのものも多く、びっくりするくらいおトクなものも。そのため、隠れた人気を誇ります。しっかりと鑑定された信頼の品質ですので、ぜひ一度見に来ていただきたいです。

―3F TIMELESS―

まるで美術館！

3Fには憧れブランドの銘品がずらり

“時代を超える”がテーマの3F TIMELESSフロア。アンティークな棚に陳列されたエルメスやシャネルの銘品、まるで美術館の展示のようなジュエリーコーナー。そして、重厚な雰囲気を纏う時計…。シックな雰囲気が漂う美しい空間には、まさに、いつの時代も愛されるブランドの銘品が並べられています。

上品な雰囲気でステキな空間…。エルメスにぬいぐるみなんてあるんだ。可愛い！

エルメスやシャネルのバッグから、ロレックスやオメガの時計、カルティエやティファニーのジュエリー…いつかは手に入れたい憧れが一場に集まった空間は、まるで時が止まったかのよう。

精巧なジュエリー。一体どうやって作っているんだろう、すごいなあ。

美術品のように展示されているため、Sさんも、すっかり鑑賞モードに入っています。

このフロアでは、現在では一般に流通されにくい商品やすでに手に入らない時代もののアイテムなどを置いています。そのため、一般のブティックには置いていないものを探しに来るコレクターの方も多くいらっしゃいます。内装にもこだわっていますので、この空間でいろんな商品を見ているだけでワクワクする…そんな風に楽しんでいただければと思います。

思いがけない出会いがあるかも!?

KOMEHYO YOKOHAMAの魅力って？

1Fから4Fまで、様々なブランドのお買い物が楽しめるKOMEHYO YOKOHAMA。バッグから洋服、靴、ジュエリー、時計…とお店に並べられている商品は、すべて熟練のプロの鑑定士が鑑定し、鑑定した品質が保証されているものです。安心してお買い物が楽しめますね。 友人の結婚式や同窓会に出席するといったイベント時、ボーナスなど自分へのご褒美といったタイミングでのお買い物に、選択肢の1つとしてリユースアイテムを加えてみませんか。

また、買取時には、開放感とプライバシーを両立した空間でじっくり相談ができます。確かな知識を持ったショップスタッフが、丁寧に話を聞き、そしてしっかりとした対応をしてくれるため、とても安心！ 貴金属やブランドアイテムがある方は、「買取してもらい、欲しかったあのアイテムに買い替える」もよさそうですね。

この秋オープンしたばかりのKOMEHYO YOKOHAMAで、お買い物の新しい楽しみを味わってください。

