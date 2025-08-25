リクスタは8月20日、「2025年男女別漢字一文字の名前トレンドランキングベスト15」を発表した。同ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ(リクスタ)」のwebおよびアプリの名字データベースから漢字一文字の名前を抽出し、アクセス数の多い順に集計したもの。集計期間は2024年8月1日～2025年7月31日。

「2025年男女別漢字一文字の名前トレンドランキング」、男の子の1位は「颯(はやて)」くんだった。「風がさっと吹く様子」や「きびきびしている様子」を表し、爽快で活発なイメージを持つ「颯」が、昨年8位から大幅に順位を上げた。続く2位は「碧(あお)」くんで、こちらも昨年11位から大きく上昇。ユーザーからの投稿をみると、「透き通った澄んだ心を持つ人になってほしい」「宝石のような輝かしい人生を歩んでください」といった由来があるよう。3位は「蓮(れん)」くんで、「植物のようにまっすぐ自分の色をだせるように」といった想いが込められていることがうかがえる投稿が見られた。

一方、女の子の1位は「凛(りん)」ちゃんで、異体字の関係にあたる「凜(りん)」ちゃんも15位にランクインしている。続く2位は「紬(つむぎ)」ちゃん。蚕の繭から糸を紡いで織られる丈夫な絹織物のことを指すことから、「幸せな人間関係をつむいでほしい」といった願いが込められているよう。3位には、カワセミの羽のような美しい青緑色で、上品で清らかな印象を表す「翠(みどり)」ちゃんがランクイン。また、4位は「葵(あおい)」ちゃんで、男女ともにベスト15位内に入っている唯一の名前となっている。

なお、今回のランキングでは、男の子11件、女の子3件が新たにランクインしている。