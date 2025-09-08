かっぱ寿司は、現在展開中の人気サービス「一貫提供」および「シャリハーフ」に、秋定番となる新ラインアップを加え、9月4日より全国のかっぱ寿司で販売を開始する。

「一貫提供」は、いろんなネタを少しずつ楽しみたい人にぴったりの“選ぶ楽しさ”が魅力のかっぱ寿司の人気サービス。

この度、秋のラインアップとして、『甘海老にぎり(一貫 105円~)』『合鴨ロース オニオンマヨ(一貫 75円~)』などの季節ネタもお気軽に楽めるようになった。

また、同じくかっぱ寿司の人気サービス「シャリハーフ」は、軽めに食事をしたい人にぴったり。『シャリハーフ 炙り〆にしん(二貫 150円~)』や『シャリハーフ 豚タン塩ダレ(一貫 110円)』など人気ネタが秋のラインアップに登場。

合わせて人気定番の「まぐろ」「サーモン」「えび」などが一皿になった『シャリハーフにぎり12貫 人気ネタ尽くし(890円~)』や、「中とろ」「活〆真鯛」「生えび」などが一皿になった『シャリハーフにぎり8貫 厳選ネタ尽くし(760円~)』など、ちょっとだけどいろんなネタを食べたい人へ向けたセットも用意している。

「一貫提供」「シャリハーフ」秋のメニュー 概要は以下の通り。 販売期間は、9月4日〜。 かっぱ寿司全店で販売予定。

甘海老握り

商品名は、甘海老にぎり 一貫 105円~。とろける甘み、秋にぴったりのごちそうを楽しんでほしい。

合鴨ロース オニオンマヨ

商品名は、合鴨ロース オニオンマヨ。一貫 75円~。 合鴨の旨みをオニオンマヨが引き立てる濃厚な味わい。

商品名は、炙り〆にしん(大葉)。一貫 75円~。 〆にしんの旨みと大葉の爽やかさが、秋にぴったりの一品。

シャリハーフうなぎ

商品名は、シャリハーフうなぎ。一貫 190円~。 ふわっと香ばしい、うなぎの旨みが広がる。

シャリハーフ 豚タン塩ダレ

商品名は、シャリハーフ豚タン塩ダレ。一貫 110円。コリッと食感、ジュワッと旨み。塩ダレが決め手。

シャリハーフ 炙り〆にしん

商品名は、シャリハーフ 炙り〆にしん。二貫 150円~。秋の味覚、深みある旨みが口いっぱいに広がる。

シャリハーフにぎり12貫 人気ネタ尽くし

商品名は、シャリハーフにぎり12貫 人気ネタ尽くし。890円~。まぐろ､びん長まぐろ､活〆はまち､サーモン､えび､つぶ貝。

※店内飲食限定

シャリハーフにぎり8貫 厳選ネタ尽くし

商品名は、シャリハーフにぎり8貫 厳選ネタ尽くし。760円~。中とろ、まぐろ、活〆真鯛、サーモン、甲いか、生えび、つぶ貝、煮穴子。

※店内飲食限定 ※価格は9月24日まで