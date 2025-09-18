バンダイスピリッツは、『30 MINUTES MISSIONS ANOTHER EXAMACS PLAN』より「30MM 1/144 eEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)」(3,080円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

『30 MINUTES MISSIONS ANOTHER EXAMACS PLAN』よりeEXM-9dm バスキーロットカスタム(水中仕様)が登場。

水中仕様の頭部パーツや腕パーツ、脚パーツ、アーマー各種が新規で付属し、専用カラーリングを採用。さらに様々なカスタマイズ用パーツも同梱。『30 MINUTES MISSIONS』の魅力が詰まったオールインワンセットとなっている。

デザイナー・海老川兼武氏監修の機体を立体化。強化された本機には頭部・胸部・腕部・足部、アーマー各種が新規で同梱。新規造形の腕部パーツはクロー部分が開閉する。軟質パーツのリンクベルトはバックパック、ライフルに接続可能。

本機体の専用マーキングや、ライン等を収録した、新規デザインの水転写式デカールが付属。本体およびオプションパーツの成形色は、専用カラーリングを採用しており、特務仕様の特殊な機体色を表現する。

支援メカ「ロイロイ」が専用カラーリングで付属。巡航形態に変形可能で、ロイロイはバックパックに取り付けることもできる。巡航形態への変形が可能。

(C)BANDAI SPIRITS 2019