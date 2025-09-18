時代劇専門チャンネルとJ:COMの共同製作によるオリジナル時代劇シリーズ『三屋清左衛門残日録』シリーズの最新第9作に、佐藤流司と山谷花純が出演する。

『三屋清左衛門残日録』シリーズは藤沢周平の傑作小説を原作に、北大路欣也演じる前藩主用人の職を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を、身の回りに起こる様々な出来事とともに描いた作品。2016年の第1作放送以来、8作品にわたって制作されてきた。

シリーズごとに『三屋清左衛門残日録』の世界に深みを加えてきたゲスト俳優。第9作では物語の鍵となる、ある悲劇によって人生を翻ろうされながらも、つましく生きる若き夫婦が登場する。

その夫・結城友助役を演じるのは、ミュージカル『刀剣乱舞』(加州清光役)や舞台『呪術廻戦』(虎杖悠仁役)など数々の話題作で観客を魅了し、音楽パフォーマンスユニット「ZIPANG OPERA」のメンバーとしても幅広く活躍する佐藤流司。

妻・はなえ役を、映画『劇場版コード・ブルー ―ドクターヘリ緊急救命―』で末期がん患者役に体当たりで挑み注目を集め、連続テレビ小説『あまちゃん』、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』など数々の作品で存在感のある演技を披露してきた山谷花純が演じる。

かけがえのない夫婦の生活を営むなかで、社会の理不尽な苦しみを背負う2人に、清左衛門がいかに寄り添い、手を差し伸べるのか。清左衛門との交わりが描き出す人間模様に注目だ。

コメントは、以下の通り。

■佐藤流司

結城友助役で出演させていただきます、佐藤流司と申します。『三屋清左衛門残日録』という、長く愛される作品に携わらせていただくこと、 そして結城友助という素晴らしい役に出会えたこと。 感謝の気持ちを忘れずに、日々の撮影に臨みたいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

■山谷花純

今回久しぶりに時代劇の現場に携わる機会をいただきました。すごくうれしいです。第9作は、共に苦難を乗り越えようとする夫婦のお話です。佐藤さんとは初めましてなので、どんなお芝居ができるのか楽しみにしています。先輩方の背中を目に焼き付けながら良い学びの時間になるよう頑張ります。