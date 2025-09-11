マリオット・インターナショナルの旅行プログラムMarriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)は10月1日、ENHYPENとのコラボレーションとして、期間限定のアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE(エンチャンテッド・バイト)」を日本国内8軒のホテルで提供する。9月10日より予約受付を開始した。

ENHYPENは、JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなる7人組グローバルグループ。今回、同グループのアイコニックな"ヴァンパイア"コンセプトを洗練された形で表現した特別なアフタヌーンティーが登場する。

ネーミングには、グループ名の"EN-"を取り入れるとともに、ヴァンパイアを象徴する"Bite"と、アフタヌーンティーのように一口サイズのスイーツを楽しむ"ひと口"の意味を重ね合わせた言葉遊びが込められている。漆黒と深紅を基調としたティーセットは、シネマティックなエレガンスと豊かな味わいを融合し、ムーディでスタイリッシュな体験を演出する。

アフタヌーンティーを利用したゲストには、コースターに加え、メンバー7名からのオリジナルメッセージカード付属したラゲージタグが特典として用意されている。なお、来店順に配布され、なくなり次第終了となる。また、メンバーの選択はできない。

本アフタヌーンティーが提供されるホテルは以下の通り。

「ウェスティンホテル東京」ザ・ラウンジ & ザ・バーでの提供期間は10月1日～12月31日まで。価格は8,300円～。

「ウェスティンホテル横浜」ロビーラウンジでの提供期間は10月1日～11月30日まで。価格は9,800円～。

「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」ガレリアカフェでの提供期間は10月1日～10月31日まで。価格は5,000円。

「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」THE LOUNGEでの提供期間は10月1日～11月16日まで。価格は7,500円。

「W大阪」LIVING ROOMでの提供期間は10月1日～11月30日まで。価格は8,000円。

「JWマリオット・ホテル奈良」ラウンジ&バー フライングスタッグでの提供期間は10月1日～11月30日まで。価格は7,843円。

「シェラトングランドホテル広島」ロビーラウンジ「&More by Sheraton」での提供期間は10月1日～12月19日まで。価格は7,200円。

「ザ・リッツカールトン・福岡」DIVAでの提供期間は10月1日～11月14日まで。価格は8,600円～。

提供内容・価格・予約方法は各ホテルにより異なる。詳細は各ホテル公式予約サイトにて確認を。