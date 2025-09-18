クリニックフォアが、医師による「秋の花粉症」の特徴や対処法を紹介している。

秋花粉、風邪と勘違いすることも

気温差の大きい秋は体調を崩しやすい季節とされる。さらにこの時期は、ブタクサ・ヨモギ・カナムグラなど秋の花粉が飛散し、東京都など関東地方においては秋花粉は例年8月下旬から10月にかけて飛散する。

秋の花粉症は、くしゃみ・鼻水・咳などの症状が出ることがあり、風邪と誤認されやすい点も特徴とされる。同クリニックでも、例年、特に花粉の飛散が増える10月に受診数が増加するが、実際には「秋の花粉症」と気づかず、風邪や体調不良と誤解して受診する人も少なくないという。

秋花粉症の原因植物

春花粉症の主な原因であるスギ・ヒノキと比べて、ブタクサ・ヨモギ・カナムグラなどの花粉は飛散距離が短く、植物の近くに行った時に悪化するケースが多い。特に、河川敷や草むらなどの場所では注意が必要となる。

風邪との見分け方は?

秋花粉症では、鼻水・くしゃみ・鼻づまり、目のかゆみといった症状が中心にあらわれる。風邪の場合は数日で症状が改善することが多いのに対し、花粉症はアレルゲンにさらされている限り長期間症状が続く。風邪と花粉症では、治療がまったく異なるため、「熱がないのに咳が止まらない」「喉の違和感が続く」といった場合には、花粉症の可能性を疑い、早めに医療機関へ相談することが重要とされる。

風邪と花粉症を見分けるチェックポイント

春の花粉症の症状との違い

秋の花粉症は、くしゃみや鼻水といった典型的な花粉症の症状に加えて、喘息のような咳や喉の違和感が現れることがある。これは、秋に飛散するブタクサなどの花粉が、春のスギ花粉に比べて粒子が小さいことに起因している。小さな花粉は鼻毛などで十分にブロックされず、気管支まで入り込みやすいため、咳・喉のイガイガ感・呼吸のしづらさといった症状を引き起こすことがある。