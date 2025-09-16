「クレオパトラみたい」山本舞香が美貌絶賛の参加者が登場　スタジオが騒然となる美女も　『ラブキャッチャージャパン2』

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第1話が、きょう16日(21:00〜)に配信される。

『ラブキャッチャージャパン2』

この番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか。恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーだ。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。

「クレオパトラ入ってきた」

第1話では、スタジオが一瞬でざわつくほどの美女が女性参加者として登場。リリーも「この時代に言い方が難しいですけど」と前置きしつつ、「女の子大当たり」と思わず絶賛。これに盛山が「ワード間違えすぎ」「コンパちゃうねん」とツッコミを入れ、笑いを誘う場面も。なかでも、山本舞香は女性参加者のサリオに注目。「クレオパトラみたい」とその美貌を絶賛し、「クレオパトラ入ってきた」と思わず声を上げるほどの盛り上がりを見せた。

また、第1話で参加者たちがペアとなり挑むのは、「カップルフォトチャレンジ」。それぞれがシチュエーションを選び、コンセプトに沿って撮影した写真のクオリティで競い合う。完成度によって順位が決まり、見事1位に輝いたカップルだけが異性の知られざる一面を見ることができる「秘密の部屋」へ進むことができる特別な権利を手にすることに。

その中で、サリオとためくにがラグジュアリーベッドでの撮影に挑戦。ためくにがサリオに顎クイを見せるなど、大胆なショットにスタジオは大興奮。山本舞香も「なになにどういうこと!?」と驚きの声を上げ、盛山が「Day1やっちゅーねん」とすかさずツッコミを入れるなど、笑いと熱気に包まれる展開に。リリーも「ためくに、やるやん」と思わず感心するひと幕もあった。

