アニメ「おジャ魔女どれみ」の新作映像「おジャ魔女カーニバル‼～ゆる旅篇～」が、9月20日より東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて一般公開されることが決定した。

「おジャ魔女カーニバル‼～ゆる旅篇～」は、8月にパシフィコ横浜で開催した「おジャ魔女どれみサマーパーティー♫2025」内で制作過程映像を公開し、先日、イベントチケット購入者へ向けて完成映像を先行公開した新作映像。

このたび公開された最新ミュージックビデオでは、大人になったMAHO堂の6人が仲良く旅行を楽しむ姿が描かれており、各地の美しい絶景を背景に、どれみたちの変わらない笑顔が輝く、心温まる映像作品となっている。

なお、映像を彩る楽曲「おジャ魔女カーニバル!!～ゆる旅篇～」は、9月29日より各ダウンロード型配信サービスにて配信を開始する。

さらに、YouTubeでの一般公開に先駆けて、9月19日21時より生放送される「ABEMA」オリジナル番組『SHIBUYA ANIME BASE』内にて、新作映像『おジャ魔女カーニバル‼～ゆる旅篇～』の無料放送が決定。それを記念して9月13日から10日間、「おジャ魔女どれみ」歴代TVアニメシリーズ全話の無料一挙放送も実施している。

(c)東映アニメーション