JTはこのほど、ロックバンドMAN WITH A MISSIONのTokyo Tanaka& Jean-Ken Johnnyとのコラボ第二弾として、「Ploom AURA」用のフロントパネル「KIBA」を製作。9月17日より、限定BOXやコラボグッズが当たるキャンペーンを開催する。

Ploom AURA×Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny

「人の心を躍らせ、世界を変える」という使命と価値観の共鳴により実現した同コラボレーション。第二弾は、ロゴマークのオオカミの口元をモチーフにしたデザインの「Ploom AURA」用フロントパネル「KIBA」が登場。

Ploom AURA×Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル「KIBA」(左から)Orange、Red、Black、White

カラーは、Tokyo Tanakaのメンバーカラーである「オレンジ」、Jean-Ken Johnnyのメンバーカラーである「レッド」、Ploom AURAデバイスと相性の良い、洗練された「ブラック」と「ホワイト」で仕上げた4色を展開。

Ploom AURA x Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny from MAN WITH A MISSIONオリジナル(左)アッシュトレイ、(右)携帯灰皿

また、MAN WITH A MISSIONロゴマークにあるオオカミの口元をモチーフにした、持ち運びに便利なオリジナルアッシュトレイとオリジナル携帯灰皿もラインアップ。いずれもカラーは「01 オレンジ」と「02 レッド」の2色を展開。

なお、9月17日〜10月31日までの間、「EVO5銘柄」「Ploom AURA」と本コラボフロントパネルが同梱された限定BOX(A賞Orange、B賞Red、C賞Black、D賞White×各250名)や、オリジナルアッシュトレイ(各色1,500名)、携帯灰皿(各色2,000名)が抽選で当たるキャンペーンが開催される。

さらに9月17日より、全国のPloom Shop(札幌店、銀座店、名古屋店、なんば店、広島店、天神店)にて、「Ploom AURA」購入者および「Ploom AURA」をすでにお持ちのユーザーを対象に、本コラボフロントパネルと交換できるキャンペーンも実施。数量限定につき、無くなり次第終了となる。

Ploom AURA × Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnnyコラボフロントパネル「KENAMI」

また、8月開催の音楽フェス限定で登場した本コラボ第1弾フロントパネル「KENAMI」が、再び登場。9月17日〜10月17日の期間中、Ploom CLUB DIAMONDステータスの会員を対象に、「KENAMI」が1,800名に当たる追加キャンペーンが開催されるほか、9月12日〜23日にかけて国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)にて開催される「コキアライトアップ2025」内の特設喫煙所にて、「KENAMI」と交換できるサービスが提供される。